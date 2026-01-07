Глава AMD: ИИ не отнимает рабочие места, а только повышает планку для сотрудников

Страшилки про замещение человека на рынке труда в контексте быстрого распространения искусственного интеллекта то и дело обсуждаются даже на уровне руководства крупных компаний технологического сектора, но глава AMD Лиза Су (Lisa Su) пояснила, что тенденции изменили качественный состав принимаемых на работу сотрудников, а не их количество.

В интервью каналу CNBC генеральный директор AMD заявила следующее: «Я бы не сказала, что мы стали нанимать меньше людей. Честно говоря, мы демонстрируем существенный рост в нашей компании, поэтому фактически нанимаем много людей, но других людей. Мы нанимаем тех людей, которые решительно осваивают ИИ».

По словам главы компании, AMD применяет ИИ в сфере разработки и производства чипов, а также их тестирования, поэтому владеющие соответствующими приёмами работы кандидаты нанимаются в первую очередь. По состоянию на декабрь позапрошлого года AMD располагала примерно 28 000 сотрудников по всему миру. «Я бы сказала, что ИИ дополняет наши возможности, он не заменяет людей, он просто дополняет нашу производительность с точки зрения количества продуктов, которые можно представить в конкретный момент времени», — пояснила Лиза Су.