Samsung призналась, что дорожающая память заставит её поднять цены на электронику

Южнокорейская Samsung Electronics продолжает оставаться крупнейшим производителем памяти в мире, но одновременно она является и вертикально интегрированным производителем электронных устройств. По словам её представителей, рост цен на память она сможет не перекладывать на покупателей дольше, чем многие конкуренты, но в конечном итоге повышения цен на продукцию избежать не удастся.

Эти комментарии, как отмечает Bloomberg, прозвучали во время интервью из уст Вон Чин Ли (Wonjin Lee) — президента и руководителя Samsung Electronics в сфере глобального маркетинга: «Неизбежно возникнут проблемы с поставками полупроводниковых компонентов, и они коснутся каждого. Цены растут даже во время того, как мы говорим с вами. Конечно, мы не хотим перекладывать это бремя на потребителей, но рано или поздно мы окажемся перед необходимостью пересмотреть цены на свою продукцию».

По прогнозам Counterpoint Research, цены на модули памяти к концу второго квартала этого года вырастут ещё на 50 %, и это при том, что по итогам прошлого года они выросли в несколько раз. Samsung, располагая возможностью использовать в своих устройствах память собственного производства, имеет больше инструментов для сдерживания роста цен. «Мы строим на 2026 год более оптимистичный прогноз по сравнению с фактическими изменениями на протяжении прошлого года. С появлением ИИ, я думаю, люди задумаются о модернизации своих продуктов, чтобы получить доступ к новым технологиям, если говорить о мобильных телефонах», — заявил руководитель маркетингового департамента Samsung Electronics.