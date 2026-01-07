Сегодня 07 января 2026
Cooler Master взялась за плавящийся разъём 12V-2×6 — представлена комплексная защиты GPU Shield

Компания Cooler Master представила на выставке CES 2026 свой подход к решению проблемы с разъёмом питания 12V-2×6, которая привела к многочисленным случаям расплавления разъёмов питания и повреждения видеокарт. Компания называет своё решение GPU Shield. В его основе лежат две идеи: помочь пользователям правильно подключить коннектор питания и отслеживать электрические сигналы, указывающие на неполадки.

Источник изображений: TechPowerUp

Cooler Master добавила светодиодные индикаторы состояния, которые меняют цвет во время подключения коннектора 12V-2×6. Красный цвет указывает на неполное вставление штекера, зелёный — на правильную установку. Эта индикация отображается как на блоке питания, так и на специальном адаптере (приобретается отдельно). Адаптер не заменяет привычный кабель питания. Он служит звеном между кабелем питания БП и разъёмом питания видеокарты.

Компания заявляет, что GPU Shield измеряет ток в реальном времени по цепи 12V-2×6 и отслеживает дисбаланс. Если обнаруживается ненормальное поведение, функция «активно вмешивается в решение проблемы».

Функция GPU Shield будет доступна в двух продуктах от Cooler Master. Она будет присутствовать в серии блоков питания MWE Gold V4 мощностью от 750 до 1000 Вт с сертификатом эффективности 80 Plus Gold, а также в составе адаптера, который предлагается использовать в цепи между кабелем питания БП и разъёмом питания GPU. Адаптер предназначен для тех, кто хочет обезопасить подключение компонентов без замены блока питания. Возможно, в перспективе производитель расширит использование функции и на другие серии своих блоков питания.

Cooler Master — не единственная компания, использующая метод индикации неправильного подключения кабеля питания. Ряд производителей материнских плат и видеокарт также используют аналогичные подходы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: cooler master, блок питания, безопасность, 12v-2×6, разъём, видеокарта
