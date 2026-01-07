В устаревших роутерах D-Link нашли уязвимость, активно эксплуатируемую хакерами — исправлять её не станут

Киберпреступники активно эксплуатируют недавно обнаруженную уязвимость с внедрением команд, которая затрагивает несколько снятых с производства и лишившихся поддержки DSL-маршрутизаторов D-Link.

Уязвимость получила номер CVE-2026-0625 — она связана с некорректной проверкой входных данных в библиотеке CGI при выполнении скрипта dnscfg.cgi. Через параметры конфигурации DNS неавторизованный злоумышленник может использовать эту ошибку для выполнения удалённых команд. Проблему обнаружили в организации Shadowserver Foundation и подробно изучили в компании VulnCheck, которая специализируется на анализе уязвимостей. D-Link подтвердила, что проблема актуальна для некоторых маршрутизаторов с указанными версиями прошивки: DSL-526B (версия прошивки по 2.01), DSL-2640B (по 1.07), DSL-2740R (по 1.17), DSL-2780B (по 1.01.14).

Предусмотренный производителем срок службы этих устройств истёк в 2020 году, обновлений прошивки для устранения уязвимости CVE-2026-0625 компания D-Link выпускать не намерена, поэтому она настоятельно рекомендовала вывести уязвимое оборудование из эксплуатации и заменить его актуальным. Сейчас она пытается установить, какие ещё продукты и прошивки подвержены данной уязвимости. Установить, кто и для каких целей её эксплуатирует, не удалось. Функции администрирования на маршрутизаторе обычно доступны только по локальной сети, поэтому для эксплуатации CVE-2026-0625 наиболее вероятными представляются атаки через браузеры и оборудование с функцией удалённого администрирования.