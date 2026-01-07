Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации В устаревших роутерах D-Link нашли уязви...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В устаревших роутерах D-Link нашли уязвимость, активно эксплуатируемую хакерами — исправлять её не станут

Киберпреступники активно эксплуатируют недавно обнаруженную уязвимость с внедрением команд, которая затрагивает несколько снятых с производства и лишившихся поддержки DSL-маршрутизаторов D-Link.

Источник изображения: D-Link

Источник изображения: D-Link

Уязвимость получила номер CVE-2026-0625 — она связана с некорректной проверкой входных данных в библиотеке CGI при выполнении скрипта dnscfg.cgi. Через параметры конфигурации DNS неавторизованный злоумышленник может использовать эту ошибку для выполнения удалённых команд. Проблему обнаружили в организации Shadowserver Foundation и подробно изучили в компании VulnCheck, которая специализируется на анализе уязвимостей. D-Link подтвердила, что проблема актуальна для некоторых маршрутизаторов с указанными версиями прошивки: DSL-526B (версия прошивки по 2.01), DSL-2640B (по 1.07), DSL-2740R (по 1.17), DSL-2780B (по 1.01.14).

Предусмотренный производителем срок службы этих устройств истёк в 2020 году, обновлений прошивки для устранения уязвимости CVE-2026-0625 компания D-Link выпускать не намерена, поэтому она настоятельно рекомендовала вывести уязвимое оборудование из эксплуатации и заменить его актуальным. Сейчас она пытается установить, какие ещё продукты и прошивки подвержены данной уязвимости. Установить, кто и для каких целей её эксплуатирует, не удалось. Функции администрирования на маршрутизаторе обычно доступны только по локальной сети, поэтому для эксплуатации CVE-2026-0625 наиболее вероятными представляются атаки через браузеры и оборудование с функцией удалённого администрирования.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google раскрыла уязвимость Windows 11 — Microsoft не смогла закрыть её с первого раза
Атаки нулевого дня заставили Google и Apple экстренно обновить ПО
Asus предупредила об очередной критической уязвимости в маршрутизаторах с AiCloud
Asus представит на CES 2026 маршрутизатор с Wi-Fi 8, хотя стандарт ещё не утвердили
В течение года SpaceX удвоит производства терминалов Starlink — интернет из космоса может стать дешевле
Смартфоны Galaxy S26 могут получить полноценную спутниковую связь — представлен мобильный модем Exynos 5410
Теги: d-link, роутер, уязвимость
d-link, роутер, уязвимость
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.