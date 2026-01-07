Сегодня 07 января 2026
Игроки попросили разработчиков Escape from Tarkov сделать концовку менее жестокой, но стало только хуже

С выходом релизной версии у игроков эвакуационного шутера Escape from Tarkov от Battlestate Games наконец появилась возможность сбежать из Таркова, однако спасение гарантировано далеко не всем.

Источник изображений: Battlestate Games

Источник изображений: Battlestate Games

Финальную локацию сюжетной кампании Escape from Tarkov — «Терминал» — можно проходить в кооперативе (до пяти человек в сессии). От размера отряда зависит количество мест на спасательном катере — от одного до трёх.

Стример Velion счёл ограничение слишком жестоким и на днях призвал главу Battlestate Games Никиту Буянова сравнять число спасательных мест с количеством участников отряда. Спустя полтора часа руководитель заверил, что система «уже изменена».

Можно было подумать, что Battlestate Games прислушалась к критике и сделала систему более лояльной, но, как быстро выяснили игроки, студия пошла в противоположном направлении.

Теперь побег гарантирован лишь для одного участника сессии, а доступность для остальных зависит от удачи. Судя по (новым) жалобам игроков, вероятность увидеть больше одного спасательного места крайне мала.

Как подметили в издании PCGamesN, Battlestate нередко дразнит игроков и активно поддерживает хардкорный характер Escape from Tarkov, так что подобный шаг не стал для участников сообщества полной неожиданностью.

Релизная версия Escape from Tarkov вышла 15 ноября в лаунчере Battlestate и в Steam спустя больше восьми лет закрытого бета-тестирования. На исходе 2025 года проект вошёл в Зал Славы видеоигровой индустрии России.

