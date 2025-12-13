Escape from Tarkov вошла в Зал Славы видеоигровой индустрии России

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) со сцены фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» объявила новых лауреатов Зала Славы видеоигровой индустрии России.

Напомним, новые участники Зала Славы видеоигровой индустрии России определялись в рамках народного голосования (было открыто с 5 ноября по 5 декабря). В 2025 году голоса за своих фаворитов отдали порядка 70 тысяч человек.

По уже сложившейся традиции в народном голосовании за включение в Зал Славы видеоигровой индустрии России было представлено три номинации — «Легендарные видеоигры», «Люди, повлиявшие на индустрию», и «Легенды киберспорта».

Новыми участниками Зала Славы видеоигровой индустрии России по итогам народного голосования стали:

«Легендарные видеоигры» — эвакуационный шутер Escape from Tarkov от российской студии Battlestate Games;

«Люди, повлиявшие на индустрию» — Антон и Кирилл Юдинцевы, основатели студии Gaijin Entertainment (War Thunder, Crossout);

«Легенды киберспорта» — Магомед Халилов (Collapse), член Team Spirit по Dota 2 и двукратный победитель The International.

«Мы благодарим наших преданных игроков, сообщество, создателей контента — ваша поддержка, вера и энергия сделали это достижение реальностью. Мы ценим каждого из вас. Спасибо, что вы с нами!» — прокомментировала команда Escape from Tarkov.

В октябре учредители РВИ решили в обход народного голосования посмертно включить в Зал Славы главного редактора журнала «Видео-Асс Dendy» / «Великий Dракон» Валерия Полякова, скончавшегося в июле.

Зал Славы видеоигровой индустрии России был открыт в 2023 году и ранее включил такие отечественные хиты, как «Тетрис», «Космические рейнджеры», Atomic Heart, «Дальнобойщики 2», Heroes of Might and Magic V и «Аллоды Онлайн».