Сегодня 08 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google открыла новые вакансии для борьбы...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google открыла новые вакансии для борьбы с выдумками от ИИ в поиске

После череды случаев, когда в поисковой системе Google искусственный интеллект предоставлял неверные данные, начиная от противоречивых оценок компаний и заканчивая опасными советами медицинского характера, компания официально приступила к найму инженеров, отвечающих за качество ИИ-ответов.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

В объявлении о вакансии компания поясняет, что стремится переосмыслить сам процесс поиска информации, для чего необходимо решать сложные инженерные задачи, не теряя при этом универсальности поискового сервиса. Новые сотрудники будут отвечать за качество ответов нейросети, в частности за функцию ИИ-обзоров (AI Overviews) в Google. Как отмечает BleepingComputer, это первый случай, когда Google косвенно признала необходимость улучшения и доработки этой функции.

Проблема стала особенно заметной после недавнего обновления, когда Google начала активнее направлять пользователей в так называемый ИИ-режим (AI Mode) и интегрировать ИИ-обзоры в ленту Discover, включая автоматическую переработку заголовков новостных публикаций. Однако несмотря на прогресс в точности ответов за последние месяцы, система продолжает допускать ошибки.

Например, журналист из BleepingComputer запросил информацию о стоимости некоего стартапа и получил ответ от ИИ, в котором была указана цифра в $4 млн. Но при незначительной переформулировке вопроса оценка компании оказалась выше $70 млн. Однако при дополнительной проверке по ссылкам, сгенерированным Google, выяснилось, что ни один из этих ответов не соответствовал действительности.

И подобные случаи не единичны. Ранее сообщалось, что нейросеть может выдавать пользователям вводящие в заблуждение или потенциально опасные медицинские советы, повышая риск для пользователей, склонных доверять информации от Google без дополнительной проверки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gemini для Google TV научится настраивать телевизоры и генерировать фото и видео в Nano Banana и Veo
Anthropic купит сотни тысяч ИИ-ускорителей Google TPU напрямую у Broadcom
Samsung завалит рынок гаджетами с ИИ: в этом году она выпустит 800 млн смартфонов и других устройств с Gemini
Стартап xAI Илона Маска привлёк ещё $20 млрд в очередном раунде финансирования
Sony запатентовала ИИ-помощника, который сможет проходить игры за вас
Creative Assembly добавит в Total War: Pharaoh интерактивного ИИ-советника на базе технологий Nvidia ACE
Теги: google, ии
google, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.