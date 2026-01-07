Google открыла новые вакансии для борьбы с выдумками от ИИ в поиске

После череды случаев, когда в поисковой системе Google искусственный интеллект предоставлял неверные данные, начиная от противоречивых оценок компаний и заканчивая опасными советами медицинского характера, компания официально приступила к найму инженеров, отвечающих за качество ИИ-ответов.

В объявлении о вакансии компания поясняет, что стремится переосмыслить сам процесс поиска информации, для чего необходимо решать сложные инженерные задачи, не теряя при этом универсальности поискового сервиса. Новые сотрудники будут отвечать за качество ответов нейросети, в частности за функцию ИИ-обзоров (AI Overviews) в Google. Как отмечает BleepingComputer, это первый случай, когда Google косвенно признала необходимость улучшения и доработки этой функции.

Проблема стала особенно заметной после недавнего обновления, когда Google начала активнее направлять пользователей в так называемый ИИ-режим (AI Mode) и интегрировать ИИ-обзоры в ленту Discover, включая автоматическую переработку заголовков новостных публикаций. Однако несмотря на прогресс в точности ответов за последние месяцы, система продолжает допускать ошибки.

Например, журналист из BleepingComputer запросил информацию о стоимости некоего стартапа и получил ответ от ИИ, в котором была указана цифра в $4 млн. Но при незначительной переформулировке вопроса оценка компании оказалась выше $70 млн. Однако при дополнительной проверке по ссылкам, сгенерированным Google, выяснилось, что ни один из этих ответов не соответствовал действительности.

И подобные случаи не единичны. Ранее сообщалось, что нейросеть может выдавать пользователям вводящие в заблуждение или потенциально опасные медицинские советы, повышая риск для пользователей, склонных доверять информации от Google без дополнительной проверки.