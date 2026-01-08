Грядёт мировой дефицит меди — и в этом виноват не только искусственный интеллект

Начавшись с рынка специализированных ускорителей, дефицит компонентов на фоне бума ИИ постепенно перекинулся на сегменты памяти и накопителей, но этим дело может не ограничиться. Аналитики S&P Global предупреждают, что спрос на медь к 2040 году вырастет на 50 %, а предложение будет сильно от него отставать в случае, если не увеличить объёмы добычи этого металла.

Если быть точнее, эксперты называют целый ряд факторов, который будет способствовать росту спроса на медь в ближайшие полтора десятилетия. Помимо бурного развития вычислительной инфраструктуры для ИИ, к ним относятся рост затрат на вооружения и стремительное расширение рынка робототехники. К 2040 году спрос на медь вырастет на 50 % до 42 миллионов метрических тонн в год, и без усилий по увеличению объёмов добычи и вторичной переработки этого металла предложение будет отставать на 10 млн метрических тонн в год.

Для сравнения, в прошлом году потребности мирового рынка оценивались в 28 млн метрических тонн меди. Если не обеспечить металлургическую отрасль новыми источниками данного сырья, то около четверти будущего спроса не будет покрываться возможностями поставщиков. Медь является основным видом токопроводящего материала, а потому бурное развитие всех связанных отраслей промышленности увеличивает потребность человечества в этом металле. Чили и Перу являются крупнейшими поставщиками медной руды, а Китай остаётся крупнейшим центром её переработки. США около половины своей годовой потребности в меди покрывает за счёт импорта. Производство меди остаётся не самым экологически чистым процессом, к тому же весьма энергоёмким, поэтому необходимость наращивания объёмов добычи и переработки плохо уживается с принятыми отдельными странами целями в области экологической политики.