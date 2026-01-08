Сегодня 08 января 2026
Microsoft опровергла слухи о январских увольнениях тысяч сотрудников

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что компания Microsoft в этом месяце намерена провести волну сокращений. Теперь же представитель софтверного гиганта заявил, что эти слухи не соответствуют действительности.

В опубликованных недавно сообщениях говорилось, что Microsoft может уволить до 22 тыс. сотрудников. Изначально эта информация появилась на портале HR Digest и там отмечалось, что Microsoft может объявить об увольнении тысяч сотрудников в ближайшее время. Обсуждения на ресурсе Blind указывали на то, что сокращения затронут «непрофильные и дублирующие специальности», но не коснутся разработчиков в сфере искусственного интеллекта и других важных сотрудников.

Однако эту информацию опроверг исполнительный редактор портала Windows Central Джез Корден (Jez Corden), который в посте в соцсети X заявил, что слухи о грядущих увольнениях являются «ложными, по крайней мере в части Xbox». Глава отдела коммуникаций Microsoft Фрэнк Шоу (Frank Shaw) ответил на пост о слухах про грядущие увольнения, заявив, что они являются «на 100 % вымыслом, домыслом и неправдой». Шоу оставил этот комментарий в ответ на заявление Кордена о сокращениях в Xbox, но, по всей видимости, данное утверждение касается слухов о сокращениях в целом.

В более ранних публикациях СМИ говорилось, что потенциальные сокращения могут затронуть от 5 % до 10 % сотрудников Microsoft, т.е. от 11 тыс. до 22 тыс. человек. В некоторых источниках также появлялась информация о сокращении 3-4 % персонала, т.е. 6-9 тыс. человек. Похоже, что на деле Microsoft всё же не планирует столь масштабные увольнения, по крайней мере в этом месяце.

Источник:

Теги: microsoft, увольнения, сокращения
