Сегодня 08 января 2026
Новости Hardware
NASA не исключает экстренное возвращение с МКС действующего экипажа — на борту возникла «медицинская ситуация»

В NASA сообщили, что запланированный на сегодня выход в открытый космос отложен. В среду днём возникли проблемы со здоровьем у одного из членов экипажа миссии Crew-11. О серьёзности ситуации говорит то, что в агентстве не исключили вариант досрочного возвращения на Землю, чего ранее ещё никогда не происходило.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Личность астронавта и характер его проблем со здоровьем не раскрываются — этого требует правило о сохранении конфиденциальности медицинских данных. Нечто подобное произошло с одним из членов экипажа Crew-8 в октябре 2024 года. По мере того как полёты на орбиту становятся доступными более широкому кругу людей, требования к здоровью и контроль над ним, вероятно, могут ослабевать.

В любом случае, в NASA подчеркнули, что безопасность экипажа остаётся главным приоритетом, и сейчас анализируются все возможные варианты дальнейших действий, включая завершение миссии Crew-11 раньше запланированного срока, о чём вчера поздно вечером сообщил представитель NASA.

Экипаж из четырёх человек, включающий двух астронавтов NASA (Зену Кардман и Майка Финке), японского астронавта Кимия Юи и российского космонавта Олега Платонова, был отправлен на МКС в августе 2025 года с плановым возвращением примерно в конце февраля 2026 года. Экипаж Crew-12 им на смену должен полететь после 15 февраля.

Досрочное возвращение экипажа станет исключительным событием для программы МКС, где, как правило, длительность пребывания в орбитальной лаборатории составляет от шести до восьми месяцев. На станции имеется базовое медицинское оборудование и медикаменты для неотложной помощи, однако серьёзные проблемы со здоровьем могут потребовать более радикальных решений. Решение NASA отражает осторожный подход к здоровью астронавтов и сложности, связанные с оказанием полноценной медицинской помощи в космосе.

мкс, здоровье, запуск ракеты, пилотирумый корабль
