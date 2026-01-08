Сегодня 08 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Character.AI и Google урегулировали иски...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Character.AI и Google урегулировали иски о подростковых самоубийствах после общения с ИИ

Character.AI и Google заключили мировые соглашения с подавшими на них в суд членами семей подростков, причинивших себе вред или совершивших самоубийство после общения с чат-ботами Character.AI.

Источник изображения: Wesley Tingey / unsplash.com

Источник изображения: Wesley Tingey / unsplash.com

Подробности схемы урегулирования пока неизвестны. Стороны уведомили федеральный суд во Флориде, что достигли «принципиального согласия с участием посредника по урегулированию всех претензий» и попросили приостановить дело, чтобы заключить окончательное соглашение.

Среди приостановленных исков — громкое дело Меган Гарсии (Megan Garcia), которая в 2024 году заявила, что её 16-летнего сына Сьюэлла Сетцера (Sewell Setzer) подтолкнул к уходу из жизни чат-бот по мотивам «Игры престолов»; до этого у подростка развилась «зависимость» от персонажа на основе искусственного интеллекта. Истец утверждала, что Google следует рассматривать как соавтора сервиса, потому что поисковый гигант «сделал вклад в виде финансовых ресурсов, персонала, интеллектуальной собственности и технологий ИИ» в эту службу — её запустили бывшие сотрудники Google, которых компания впоследствии приняла на работу обратно.

После подачи иска Character.AI объявила о внесении изменений в свой чат-бот, чтобы защитить пользователей: для тех, кто не достиг 18 лет, компания подключила отдельную большую языковую модель, ввела строгие ограничения на материалы и добавила функции родительского контроля. Впоследствии участие в открытых чатах с персонажами было для несовершеннолетних закрыто полностью.

Две компании также смогли договориться с истцами по делам, возбуждённым в Колорадо, Нью-Йорке и Техасе. Мировые соглашения ещё предстоит окончательно оформить и утвердить в суде.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google открыла новые вакансии для борьбы с выдумками от ИИ в поиске
Google начала отключать и увозить из России старые кеширующие серверы
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
OpenAI запустила бета-версию ChatGPT Health — персонального консультанта по вопросам здоровья
Стартап xAI Илона Маска привлёк ещё $20 млрд в очередном раунде финансирования
Sony запатентовала ИИ-помощника, который сможет проходить игры за вас
Теги: character ai, google, судебные разбирательства
character ai, google, судебные разбирательства
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.