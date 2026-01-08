Character.AI и Google урегулировали иски о подростковых самоубийствах после общения с ИИ

Character.AI и Google заключили мировые соглашения с подавшими на них в суд членами семей подростков, причинивших себе вред или совершивших самоубийство после общения с чат-ботами Character.AI.

Подробности схемы урегулирования пока неизвестны. Стороны уведомили федеральный суд во Флориде, что достигли «принципиального согласия с участием посредника по урегулированию всех претензий» и попросили приостановить дело, чтобы заключить окончательное соглашение.

Среди приостановленных исков — громкое дело Меган Гарсии (Megan Garcia), которая в 2024 году заявила, что её 16-летнего сына Сьюэлла Сетцера (Sewell Setzer) подтолкнул к уходу из жизни чат-бот по мотивам «Игры престолов»; до этого у подростка развилась «зависимость» от персонажа на основе искусственного интеллекта. Истец утверждала, что Google следует рассматривать как соавтора сервиса, потому что поисковый гигант «сделал вклад в виде финансовых ресурсов, персонала, интеллектуальной собственности и технологий ИИ» в эту службу — её запустили бывшие сотрудники Google, которых компания впоследствии приняла на работу обратно.

После подачи иска Character.AI объявила о внесении изменений в свой чат-бот, чтобы защитить пользователей: для тех, кто не достиг 18 лет, компания подключила отдельную большую языковую модель, ввела строгие ограничения на материалы и добавила функции родительского контроля. Впоследствии участие в открытых чатах с персонажами было для несовершеннолетних закрыто полностью.

Две компании также смогли договориться с истцами по делам, возбуждённым в Колорадо, Нью-Йорке и Техасе. Мировые соглашения ещё предстоит окончательно оформить и утвердить в суде.