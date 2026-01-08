Массовое производство HBM4 отложили до конца первого квартала по прихоти Nvidia

Компания Nvidia вынудила производителей микросхем оперативной памяти отложить запуск серийного производства памяти HBM4 до конца первого квартала 2026 года, сообщается в недавнем исследовании TrendForce.

Это решение связано с целым рядом причин. Во-первых, в III квартале 2025 года компания пересмотрела спецификации HBM4 для своей платформы Rubin, повысив требуемую скорость на контакт до более чем 11 Гбит/с. В связи с этим её трём основным поставщикам — SK hynix, Samsung и Micron — пришлось внести изменения в свои разработки.

Кроме того, из-за высокого спроса на чипы Nvidia предыдущего поколения Blackwell, обусловленного продолжающимся бумом ИИ, компания скорректировала сроки начала серийного производства платформы Rubin.

TrendForce отмечает, что SK hynix, Samsung и Micron повторно представили образцы HBM4 в соответствии с более высокими требованиями Nvidia. Samsung вышла на лидирующие позиции в этой тройке благодаря внедрению 1-нм техпроцесса для HBM4 и использованию собственных передовых технологий для базового кристалла. Это позволит компании добиться более высоких скоростей передачи данных, и сделает её наиболее вероятным поставщиком, который первым пройдёт квалификацию и потенциально получит преимущество в поставках высококачественных продуктов Rubin.

В свою очередь, SK hynix уже заключила контракты на поставку HBM и, следовательно, скорее всего, сохранит доминирующую долю на рынке поставок HBM в 2026 году.

На темпы квалификации HBM4 также влияют изменения в продуктовой стратегии Nvidia. Поскольку спрос на продукты Blackwell на фоне продолжающегося бума ИИ резко возрастёт в первой половине 2026 года, Nvidia повысила целевые показатели поставок для B300/GB300 и увеличила заказы на HBM3e, также пересмотрев график производства Rubin.

Вместе с тем благодаря корректировкам в графике Nvidia поставщики HBM получили дополнительное время для доработки решений HBM4. Исходя из имеющихся результатов квалификации компания TrendForce прогнозирует, что массовое производство HBM4 у поставщиков, скорее всего, начнётся в конце I квартала или начале II квартала 2026 года.