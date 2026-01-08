Fable, Forza Horizon 6 и новая игра от создателей «Покемонов»: Microsoft раскрыла, когда и что покажет на презентации Developer_Direct 2026

Вслед за недавними слухами издательство Microsoft официально анонсировало уже ставшую традиционной январскую игровую презентацию Developer_Direct и подтвердило список её участников.

Предстоящая Developer_Direct будет посвящена трём проектам, и за два из них в ответе британская студия Playground Games — речь про фэнтезийный ролевой экшен Fable и гоночную аркаду с открытым миром Forza Horizon 6.

Разработчики Fable покажут свежий геймплей (решения, последствия, драма, экшен, британский юмор и курицы), а команда Forza Horizon 6 устроит дебютную демонстрацию игрового процесса и новых функций.

Третий проект — приключенческий экшен Beast of Reincarnation от японской студии Game Freak (Pokemon). Расскажут об умении главной героини Эммы манипулировать растениями и геймплейных особенностях её верного пса Ку.

Трансляция Developer_Direct 2026 начнётся 22 января в 21:00 по московскому времени на официальных каналах Xbox. Хронометраж не уточняется, но прошлогоднее шоу длилось около 52 минут.

Стоит отметить, что три предыдущие презентации Developer_Direct включали не меньше четырёх игр (в 2024 году было пять), тогда как на новой, судя по всему, будет представлено лишь три — никаких намёков на сюрприз анонс не содержит.

Напомним, Developer_Direct образца 2025 года стала ареной анонса Ninja Gaiden 4 (и выпуска Ninja Gaiden 2 Black) и объявления даты выхода трёх разных игр — Clair Obscur: Expedition 33, Doom: The Dark Ages и South of Midnight.