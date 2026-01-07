Сегодня 07 января 2026
Ремастеры Fallout 3 и New Vegas, Wolfenstein 3, шутер по StarCraft и не только: инсайдер раскрыл, чего ждать от внутренних студий Xbox в 2026 году и далее

Исполнительный редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) в эксклюзивном материале издания рассказал, чего ждать от компании Xbox и её внутренних студий по разработке игр в 2026 году и далее.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

По словам Кордена, на ещё не подтверждённом январском шоу Developer_Direct велика вероятность появления «четырёх всадников» Xbox — Fable, Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved и Forza Horizon 6. Вся четвёрка запланирована на 2026 год.

В 2026 году Xbox ждёт 25-летие. Юбилеи отметят и подразделения компании — Blizzard Entertainment исполнится 35 лет, а Bethesda Softworks отпразднует 40 лет на рынке. К памятным датам могут приурочить значимые анонсы.

Источник изображения: Blizzard Entertainment

Источник изображения: Blizzard Entertainment

Blizzard на предстоящем фестивале BlizzCon 2026 (пройдёт с 12 по 13 сентября) якобы представит шутер от третьего лица во вселенной StarCraft, новое дополнение к Diablo IV, новости об аддоне The Last Titan для World of Warcraft и так далее.

Если верить Кордену, Bethesda может показать тизер следующих игр от id Software (Quake? Hexen?) и MachineGames. Последняя, по данным журналиста, трудится над мультиплеерным боевиком в духе Rainbow Six Siege и Wolfenstein 3.

Релиз Wolfenstein 3 якобы приурочат к выходу нового шоу от Amazon (источник изображения: Bethesda Softworks)

Релиз Wolfenstein 3 якобы приурочат к выходу нового шоу от Amazon (источник изображения: Bethesda Softworks)

Что ещё рассказал Корден в своём материале об игровых планах Xbox:

  • ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas всё-таки в разработке, однако загадочный обратный отсчёт на сайте сериала «Фоллаут» с ними никак не связан;
  • тем временем Fallout 5 уже получила зелёный свет и выйдет нескоро, но Bethesda может подразнить фанатов тизером на Xbox Games Showcase 2026;
  • на Xbox Games Showcase 2026 также ожидается новый показ Clockwork Revolution, State of Decay 3 и Marvel’s Blade;
  • следующая игра Ninja Theory якобы предложит кинематографичный опыт, но будет более ориентирована на сражения, чем Hellblade: Senua's Sacrifice и Senua's Saga: Hellblade II;
  • Call of Duty доберётся до Nintendo Switch 2;
  • серия стратегий Age of Empires вернётся с новой частью на движке Unreal Engine 5;
  • Kojima Productions поделится новыми подробностями и кадрами загадочного хоррора OD.

Также в 2026 году Xbox якобы представит контроллер Xbox Elite Controller Series 3. Корден также допускает анонсы новых устройств под брендом Xbox по аналогии с прошлогодним Xbox Ally.

