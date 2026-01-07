Загадочный обратный отсчёт на сайте сериала «Фоллаут» дал фанатам надежду на скорый анонс ремастеров Fallout 3 и New Vegas

Второй сезон сериала «Фоллаут» по мотивам серии постапокалиптических ролевых игр Fallout от Bethesda сейчас в самом разгаре, и создатели шоу решили заинтриговать фанатов франшизы загадочным обратным отсчётом.

Как подметили в издании IGN, упомянутый таймер появился на карте мира Fallout с официального сайта второго сезона сериала. Доступные локации (вроде Убежища 33) скрывают за собой закулисные материалы по мотивам шоу.

В правом верхнем углу карты — заблокированная точка интереса с активным обратным отсчётом, который закончится 4 февраля. Именно в этот день выйдет последний эпизод и второй сезон «Фоллаут» подойдёт к концу.

Логично предположить, что, учитывая вышесказанное, обратный отсчёт тем или иным образом связан с сериалом «Фоллаут» — за точкой интереса, например, может скрываться тизер уже подтверждённого третьего сезона.

Впрочем, фанаты надеются на тизер другого рода — слухи о ремастерах Fallout 3 и Fallout: New Vegas ходят несколько лет, и некоторые считают, что окончание второго сезона «Фоллаут» стало бы отличным моментом для презентации переизданий.

Творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) недавно уклонился от прямого вопроса о ремастерах Fallout 3 и New Vegas: «Мы работаем над множеством вещей и с нетерпением ждём возможности их представить».

Ранее сообщалось, что ремастер Fallout 3 будет похож на The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и выйдет нескоро, тогда как переиздание New Vegas недавно упоминал редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden).