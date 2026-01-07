Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Загадочный обратный отсчёт на сайте сери...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Загадочный обратный отсчёт на сайте сериала «Фоллаут» дал фанатам надежду на скорый анонс ремастеров Fallout 3 и New Vegas

Второй сезон сериала «Фоллаут» по мотивам серии постапокалиптических ролевых игр Fallout от Bethesda сейчас в самом разгаре, и создатели шоу решили заинтриговать фанатов франшизы загадочным обратным отсчётом.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Как подметили в издании IGN, упомянутый таймер появился на карте мира Fallout с официального сайта второго сезона сериала. Доступные локации (вроде Убежища 33) скрывают за собой закулисные материалы по мотивам шоу.

В правом верхнем углу карты — заблокированная точка интереса с активным обратным отсчётом, который закончится 4 февраля. Именно в этот день выйдет последний эпизод и второй сезон «Фоллаут» подойдёт к концу.

Источник изображения: Amazon Studios

Источник изображения: Amazon Studios

Логично предположить, что, учитывая вышесказанное, обратный отсчёт тем или иным образом связан с сериалом «Фоллаут» — за точкой интереса, например, может скрываться тизер уже подтверждённого третьего сезона.

Впрочем, фанаты надеются на тизер другого рода — слухи о ремастерах Fallout 3 и Fallout: New Vegas ходят несколько лет, и некоторые считают, что окончание второго сезона «Фоллаут» стало бы отличным моментом для презентации переизданий.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) недавно уклонился от прямого вопроса о ремастерах Fallout 3 и New Vegas: «Мы работаем над множеством вещей и с нетерпением ждём возможности их представить».

Ранее сообщалось, что ремастер Fallout 3 будет похож на The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и выйдет нескоро, тогда как переиздание New Vegas недавно упоминал редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Слухи: Amazon готовит реалити-шоу по мотивам Fallout Shelter с продюсерами «Фоллаут» у руля
Bethesda успокоила фанатов насчёт будущего Fallout и рассказала, какими должны быть игры серии
Тодд Говард подтвердил, что Fallout 5 будет создаваться с учётом событий сериала «Фоллаут»
Игроки попросили разработчиков Escape from Tarkov сделать концовку менее жестокой, но стало только хуже
Демоверсия мрачной метроидвании Nocturnal 2 выйдет 27 января
Топ-5 самых популярных консольных игр в США за 2024 и 2025 год выглядит абсолютно одинаково
Теги: fallout, bethesda softworks, amazon studios, экранизация
fallout, bethesda softworks, amazon studios, экранизация
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.