«С нетерпением ждём возможности их представить»: Тодд Говард прокомментировал потенциальные ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas

Глава и творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) прокомментировал ажиотаж фанатов вокруг потенциальных ремастеров культовых постапокалиптических ролевых игр Fallout 3 и Fallout: New Vegas.

Вопреки стенаниям фанатов в чате, октябрьская презентация Fallout Day Broadcast 2025 осталась без анонсов переиздания Fallout 3 или New Vegas, однако в Bethesda следят за желаниями сообщества.

Говард в приуроченном к премьере второго сезона сериала «Фоллаут» интервью Dexerto подтвердил, что компания видит все эти комментарии, и призывает фанатов набраться терпения.

«Мы всё видим, работаем над множеством вещей и с нетерпением ждём возможности их представить», — заявил Говард на прямой вопрос о потенциальном перевыпуске Fallout 3 и/или Fallout: New Vegas.

Руководитель подчеркнул, что больше всего ценит момент, когда пользователь впервые запускает новую игру без всеобъемлющего знания о ней, как это было с The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

«Я начинаю игру с чистого листа, но у меня есть память о ней. Мы довольно вдумчиво относимся к таким вещам, поэтому иногда годами ни о чём не рассказываем», — объяснил Говард.

Ремастер Fallout 3 осенью 2023 года засветился среди судебных документов Microsoft, а прошедшей весной был подтверждён инсайдером Nate the Hate, тогда как переиздание New Vegas недавно упоминал редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden).