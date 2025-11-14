Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas

Окружённое слухами переиздание Fallout 3, похоже, не станет последним в серии прославленных постапокалиптических ролевых игр от принадлежащего Microsoft издательства Bethesda Softworks.

Исполнительный редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) у себя в микроблоге заверил обеспокоенного отсутствием новостей о ремастере фаната Fallout: New Vegas, что однажды обязательно настанет и его время.

«[Не волнуйся], [New Vegas] тоже в пути», — написал Корден с недвусмысленным намёком, что горячо ожидаемое переиздание Fallout: New Vegas всё-таки находится в разработке у Bethesda.

Примечательно, что на днях сценарист Fallout: New Vegas Крис Авеллон (Chris Avellone) выступил против потенциального ремастера. По его словам, с учётом «последних событий» это было бы не очень хорошей идеей.

Из «последних событий» у Bethesda был лишь неудачный релиз Fallout 4: Anniversary Edition — специального издания Fallout 4, приуроченного к 10-летию игры. Вполне возможно, Авеллон ссылается именно на это.

Несмотря на отсутствие новых релизов, благодаря сериалу «Фоллаут» франшиза Fallout находится на подъёме. Второй сезон отправит героев в Нью-Вегас, что наверняка спровоцирует рост популярности Fallout: New Vegas.

Fallout: New Vegas вышла в октябре 2010 года на PC, PS3 и Xbox 360. На 15-летие вместо ожидаемого фанатами ремастера Bethesda представила лишь юбилейный коллекционный набор.