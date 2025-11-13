Сегодня 13 ноября 2025
Новости Software
Новости Software
«Улыбка до ушей»: Amazon порадовала фанатов официальным трейлером второго сезона «Фоллаут»

Компания Amazon Prime Video решила выпуском нового трейлера подогреть ажиотаж вокруг второго сезона сериала «Фоллаут» по мотивам серии постапокалиптических ролевых игр Fallout от Bethesda Game Studios.

Источник изображений: Amazon Prime Video

Источник изображений: Amazon Prime Video

Напомним, второй сезон «Фоллаут» продолжает события первого: выходца из Убежища 33 Люси и охотника за головами Гуля ждут приключения в пустыне Мохаве и мегаполисе Нью-Вегас из культовой ролевой игры Fallout: New Vegas.

Представленный трейлер второго сезона «Фоллаут» длится две с половиной минуты и демонстрирует героев на пути к их личным целям: Люси пытается выследить отца, а Гуль — найти свою семью после 200 лет скитаний по пустоши.

В ролике также можно увидеть двух новичков сериала — звезду «Один дома» Маколея Калкина (Macaulay Culkin) и комика Кумэйла Нанджиани (Kumail Nanjiani). Первый стал легионером Цезаря, а второй оказался экспертом в области гражданских войн.

Кроме того, в трейлере фигурирует голос рассказчика из серии Fallout Рона Перлмана (Ron Perlman), Люси с силовым кулаком, сражение с когтем смерти на улицах Нью-Вегаса и взгляд на несколько фракций, в том числе Братство Стали и Короли.

Пользователи в комментариях остались в восторге от обилия отсылок к игровой серии, оказались рады вновь услышать голос Перлмана и увидеть сражение с когтем смерти. «Улыбка до ушей», — рапортует jatinchauhan5182.

Второй сезон «Фоллаут» стартует 17 декабря. В этот день на площадке Prime Video от Amazon станут доступны не все восемь эпизодов, а лишь первый — серии будут выходить еженедельно вплоть до 4 февраля 2026 года.

Источник:

Теги: fallout, bethesda softworks, amazon prime video, экранизация
