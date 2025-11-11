«Просто мерзость»: релиз Fallout 4: Anniversary Edition обернулся большим разочарованием для фанатов

Приуроченное к 10-летию постапокалиптического ролевого шутера Fallout 4 издание Anniversary Edition должно было стать подарком фанатам на юбилей полюбившейся игры, однако на деле обернулось для них большим разочарованием.

Напомним, Fallout 4: Anniversary Edition включает все вышедшие для игры дополнения (Automaton, Far Harbour, Nuka-World; Contraptions, Wasteland и Vault-Tec Workshop) и набор Creations Bundle со 150 творениями сообщества (платными модами).

Стоимость Fallout 4: Anniversary Edition составляет полноценные $60, но владельцам базовой игры доступен платный апгрейд до юбилейной версии — $40. Столько же стоит Fallout 4 в комплекте Game of the Year Edition со всеми дополнениями.

На фоне релиза Anniversary Edition рейтинг недавних отзывов Fallout 4 в Steam опустился до 57 % («смешанные» обзоры), а Creations Bundle стартовал с 25 % положительных откликов («в основном отрицательные»).

Пользователи жалуются на вылеты, баги (ещё больше, чем раньше), работоспособность творений из Creations Bundle и выпущенных ранее бесплатных модов, хотя о совместимости последних Bethesda до релиза предупреждала.

«На выходе это был просто посредственный фоллаут, сейчас это просто мерзость… <...> Просто играйте в [Fallout: New Vegas], [Bethesda] идёт к чёрту», — призывает пользователь KeinHerz.

Fallout 4 дебютировала 10 ноября 2015 года на PC (Steam), PS4 и Xbox One, а с тех пор появилась также в GOG и Epic Games Store, на PS5, Xbox Series X и S. Юбилейное издание вышло на тех же платформах, а в 2026-м доберётся до Nintendo Switch 2.