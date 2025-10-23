Сегодня 23 октября 2025
Новости Software

Bethesda анонсировала Fallout 4: Anniversary Edition — юбилейное издание игры с DLC и модами, которое выйдет даже на Nintendo Switch 2

Bethesda Game Studios анонсировала Fallout 4: Anniversary Edition — специальное издание постапокалиптической ролевой игры Fallout 4, приуроченное к её 10-летию. Свежий трейлер на официальном YouTube-канале разработчиков раскрывает детали юбилейного сборника.

Источник изображения: Bethesda Game Studios

Источник изображения: Bethesda Game Studios

Fallout 4: Anniversary Edition включает все основные дополнения, а также более 150 предметов из Creation Club. В последнем случае речь идёт как о любимых фанатами творениях, так и актуальных новинках. Геймеры смогут опробовать новое оружие, изменить породу Псине (на хаски и далматинца, например) или отправиться на выполнение расширенных заданий.

Юбилейное издание Fallout 4 выйдет 10 ноября — то есть ровно через 10 лет после релиза оригинальной игры. Fallout 4: Anniversary Edition будет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Также Bethesda Game Studios отдельно представила версию Fallout 4: Anniversary Edition для Nintendo Switch 2, но её премьера состоится только в 2026 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
fallout 4, ролевая игра, bethesda game studios, bethesda softworks
