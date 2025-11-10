Слухи: переиздание Fallout 3 будет похоже на The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Окружённое слухами переиздание культовой постапокалиптической ролевой игры Fallout 3 от издательства Bethesda Softworks и разработчиков из Bethesda Game Studios подтвердил ещё один авторитетный источник.

Напомним, ремастер Fallout 3 (вместе с будущей The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered) осенью 2023 года засветился среди судебных документов Microsoft, а прошедшей весной был подтверждён инсайдером Nate the Hate.

В недавнем интервью GQ глава и творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) обмолвился, что, помимо The Elder Scrolls VI, студия сейчас занята Fallout (в частности, Fallout 76) и «несколькими другими вещами».

По данным портала Video Games Chronicle, среди «других вещей» фигурирует упомянутый ремастер Fallout 3. Переиздание якобы будет выполнено в стиле The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion создавался на гибридном движке: оригинальный Gamebryo отвечал за геймплей и логику, а графику в игре переделали с нуля на Unreal Engine 5. Вероятно, подобным образом будет выполнена и новая версия Fallout 3.

Когда ждать ремастер Fallout 3, в Video Games Chronicle не уточняют. Если верить Nate the Hate, на скорый релиз рассчитывать не стоит: «Пройдёт ещё немало времени, прежде чем мы увидим его».

Fallout 3 дебютировала в 2008 году на PC, PS3 и Xbox 360. На других платформах игра до сих пор не вышла, но спустя семь лет удостоилась продолжения — Fallout 4 (сегодня, 10 ноября, празднует 10-летний юбилей).