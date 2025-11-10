Спустя семь лет после анонса The Elder Scrolls VI «всё ещё далека» от релиза

Глава и творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) в интервью журналу GQ рассказал о производстве горячо ожидаемой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls VI.

Напомним, The Elder Scrolls VI анонсировали более семи лет назад на выставке E3 2018 с помощью 36-секундного тизер-трейлера. С тех пор ни одного показа игра не удостоилась, но летом 2023 года перешла на стадию активной разработки.

По словам Говарда, команда Bethesda Game Studios занимается The Elder Scrolls VI каждый день. Накануне, например, в студии прошла большая тестовая сессия. «Игры играются, а не делаются», — считает Говард.

По мнению Говарда, перерыв между Skyrim и TES VI пошёл всем на пользу: «Думаю, аудитории тоже нужен отдых — мы занимались The Elder Scrolls слишком долго и со Starfield хотели что-то новое. Нуждались в творческой перезагрузке».

Руководитель также обмолвился, что The Elder Scrolls VI «всё ещё далека» от выхода, но так будет не всегда: спонтанный релиз The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered был первым подобным опытом команды, и он прошёл успешно.

«Мне нравится анонсировать и выпускать продукты. Мой идеальный вариант (и я не говорю, что будет именно так) — пройдёт какое-то время, а потом, в один день, игра возьмёт и появится», — намекнул Говард.

Ранее стало известно, что благодаря щедрости фанатов в The Elder Scrolls VI увековечат легенду сообщества Loranna Pyrel (настоящее имя Фрэнк) — пользователя форума UESP, чьи ролевые кампании 2004−2006 годов частично считаются каноничными.