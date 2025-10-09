Сегодня 09 октября 2025
Bethesda привлекла авторов фанатской энциклопедии «Древних Свитков» к созданию персонажа в The Elder Scrolls VI

История с прошедшим в феврале благотворительным аукционом Bethesda Game Studios, на котором разыгрывалась возможность создать собственного NPC для The Elder Scrolls VI, спустя семь месяцев получила неожиданное продолжение.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Напомним, по итогам аукциона шанс придумать персонажа для будущей RPG от Bethesda Game Studios получил человек, решившийся расстаться для этого с $85,450 (почти 7 млн рублей по нынешнему курсу) на благо организации Make-A-Wish.

Воспользоваться возможностью с целью увековечить легенду сообщества нацеливалась и группа фанатов, состоящая из представителей Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP), The Imperial Library и тематических блогеров, но розыгрыш сложился не в их пользу.

UESP — самая большая неофициальная онлайн-энциклопедия по играм серии The Elder Scrolls

Энтузиасты хотели почтить память Loranna Pyrel (настоящее имя Фрэнк) — пользователя форума UESP, чьи ролевые кампании 2004−2006 годов частично считаются каноничными. Он скончался в начале 2024-го.

Идея пришлась по душе Bethesda, и издатель предложил фанатам создать NPC для TES VI, если те смогут сделать пожертвование в Make-A-Wish на сумму, эквивалентную выигрышной ставке в аукционе. Деньги собрали, сделка состоялась.

Кадр из первого и пока последнего тизера The Elder Scrolls VI

Сегодня, 9 октября, в UESP отчитались о проведённой с Bethesda встрече, где прошло создание NPC для TES VI: «Многие из нас шли на эту встречу довольно нервными и даже сдержанными, но теперь мы невероятно взволнованы тем, что нас ждёт».

The Elder Scrolls VI находится в активной разработке с лета 2023 года и сроков выхода не имеет. Помимо Loranna Pyrel, в игре увековечат бабушку-летсплеера Ширли Карри (Shirley Curry), известную по роликам с прохождением Skyrim.

