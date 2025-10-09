Bethesda привлекла авторов фанатской энциклопедии «Древних Свитков» к созданию персонажа в The Elder Scrolls VI

История с прошедшим в феврале благотворительным аукционом Bethesda Game Studios, на котором разыгрывалась возможность создать собственного NPC для The Elder Scrolls VI, спустя семь месяцев получила неожиданное продолжение.

Напомним, по итогам аукциона шанс придумать персонажа для будущей RPG от Bethesda Game Studios получил человек, решившийся расстаться для этого с $85,450 (почти 7 млн рублей по нынешнему курсу) на благо организации Make-A-Wish.

Воспользоваться возможностью с целью увековечить легенду сообщества нацеливалась и группа фанатов, состоящая из представителей Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP), The Imperial Library и тематических блогеров, но розыгрыш сложился не в их пользу.

Энтузиасты хотели почтить память Loranna Pyrel (настоящее имя Фрэнк) — пользователя форума UESP, чьи ролевые кампании 2004−2006 годов частично считаются каноничными. Он скончался в начале 2024-го.

Идея пришлась по душе Bethesda, и издатель предложил фанатам создать NPC для TES VI, если те смогут сделать пожертвование в Make-A-Wish на сумму, эквивалентную выигрышной ставке в аукционе. Деньги собрали, сделка состоялась.

Сегодня, 9 октября, в UESP отчитались о проведённой с Bethesda встрече, где прошло создание NPC для TES VI: «Многие из нас шли на эту встречу довольно нервными и даже сдержанными, но теперь мы невероятно взволнованы тем, что нас ждёт».

The Elder Scrolls VI находится в активной разработке с лета 2023 года и сроков выхода не имеет. Помимо Loranna Pyrel, в игре увековечат бабушку-летсплеера Ширли Карри (Shirley Curry), известную по роликам с прохождением Skyrim.