Bethesda разыграет «бесценную» возможность увековечить себя в The Elder Scrolls VI

Горячо ожидаемая фэнтезийная ролевая игра The Elder Scrolls VI от Bethesda Game Studios до сих пор далека от релиза, однако разработчики подготовили для фанатов возможность увековечить себя в будущей RPG.

Bethesda Game Studios сообщила об открытии благотворительного аукциона, на котором разыгрывается «бесценная» и «поистине уникальная» возможность создать собственного NPC (неигрового персонажа) для The Elder Scrolls VI.

«Созываем всех геймеров и фанатов фэнтези! Эта поистине уникальная возможность позволяет увековечить себя в одной из самых ожидаемых видеоигр всех времён, The Elder Scrolls VI», — гласит описание аукциона.

В рамках этого «эксклюзивного опыта» победитель аукциона сможет вместе с командой разработчиков The Elder Scrolls VI создать уникального персонажа для появления в игре, чтобы «оставить свой след в легендарной франшизе».

Увековечивание себя в The Elder Scrolls VI — удовольствие недешёвое. На момент публикации материала ставка в аукционе составляла $10 450, однако торги продолжаются, так что сумма ещё может увеличиться.

Вырученные в рамках аукциона средства пойдут благотворительной организации Make-A-Wish Mid-Atlantic в американском штате Мэриленд (там же располагается Bethesda), помогающей исполнять желания детям с тяжёлыми заболеваниями.

The Elder Scrolls VI была анонсирована на E3 2018 и с позапрошлого лета находится в активной разработке. Согласно судебным документам Microsoft, релиз игры ожидается не раньше 2026 года на PC и консолях Xbox.