Bose спасёт устаревшие колонки SoundTouch от потери функций, открыв исходный код и документацию API

Компания Bose решила пойти навстречу своим потребителям и выложила в открытый доступ документацию и исходный код API своих умных колонок серии SoundTouch, поддержка которых должна была прекратиться 18 февраля 2026 года. Само отключение компания перенесла на 6 мая.

Когда поддержка облачных сервисов прекратится, с обновлением приложения SoundTouch добавятся локальные элементы управления, которые помогут сохранить как можно больше функциональности без облачных сервисов. Музыку на колонки SoundTouch по-прежнему можно будет транслировать через Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect и, конечно, проводное подключение. Продолжат работать функции дистанционного управления и синхронизации колонок; возможность настройки SoundTouch сохранится.

Когда API умных колонок перейдёт в формат открытого исходного кода, владельцы акустики Bose SoundTouch смогут создавать свои собственные совместимые инструменты, чтобы попытаться восполнить пробелы, возникшие из-за отсутствия облачных сервисов. Прекращение официальной поддержки, конечно, огорчает, но решение производителя поможет людям продолжать использовать колонки в полной мере и не лишит их части востребованных функций.

На такой шаг сегодня решается не каждый производитель — часто облачные сервисы отключаются, и оборудование перестаёт работать, частично или полностью. Иногда и владельцам устройств удаётся вмешаться, чтобы исправить ситуацию. В 2016 году Pebble прекратила свою работу, и пользователи сохранили работоспособность своих часов, создав Rebble Alliance — сообщество заменило облачные сервисы, прошивки и магазин приложений.