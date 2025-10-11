Домашние кинотеатры Bose SoundTouch превратятся в заурядные колонки в феврале

Bose сообщила, что 18 февраля 2026 года прекратит поддержку колонок и звуковых панелей серии SoundTouch. В этот день перестанет функционировать управляющее ими приложение и необходимая для работы некоторых функций облачная инфраструктура.

Приложение SoundTouch обеспечивало множество возможностей, в том числе интеграцию с музыкальными платформами Spotify и TuneIn, а также синхронизацию колонок в разных комнатах для воспроизведения одного потока. Перестанут работать сохранённые настройки, и после удаления приложения изменить их будет уже невозможно. Компания также перестанет выпускать обновления безопасности для устройств серии SoundTouch. Колонки вернутся к базовым возможностям — они смогут воспроизводить звук через аналоговый вход, через HDMI и через Bluetooth, но не через Wi-Fi. В качестве компенсации владельцам этой продукции предложено обменять её на скидку в $200.

Bose напомнила, что серия SoundTouch дебютировала в 2013 году, и «с тех пор технологии значительно изменились». Сначала серия была представлена тремя колонками по цене от $399 до $699. В 2015 году производитель пополнил линейку моделями по цене от $200 до $400, а также саундбарами и системами домашнего кинотеатра стоимостью от $1100 до $1500. В 2020 году компания объявила о снятии некоторых моделей серии с продаж, но заверила в «приверженности» поддержке приложения и ПО для устройств в обозримом будущем — как выяснилось, речь шла о сроке примерно в шесть лет. Владельцы недешёвой акустики Bose SoundTouch, разумеется, выразили недовольство действиями производителя: некоторые приобрели по нескольку устройств и до сих пор активно пользуются функциями, которых скоро не станет. Самые разочарованные пользователи даже заявляют, что больше не будут покупать технику этого бренда.

Сейчас основным для продукции компании является приложение Bose Music, вышедшее через три года после последнего релиза SoundTouch. Оно не поддерживает устаревшую технику, и реализовывать такую поддержку компания не намерена. Bose также проигнорировала просьбы владельцев продукции SoundTouch открыть исходный код ПО, чтобы они могли самостоятельно поддерживать нужные функции. В похожей ситуации ранее оказался производитель аудиотехники Sonos, который в прошлом году радикально обновил фирменное приложение, в результате чего устаревшие продукты лишились части функций — это вызвало волну негодования пользователей. Компания была вынуждена сократить сотню сотрудников, свой пост покинул даже гендиректор.