«Никакого блокчейна, web3 или сгенерированных ИИ игр»: авторы Phasmophobia открыли издательское подразделение для помощи инди-разработчикам

Создатели кооперативного психологического хоррора Phasmophobia из британской студии Kinetic Games не понаслышке знают, как сделать инди-игру успешной, поэтому решили помочь с этим другим разработчикам.

Kinetic Games объявила об открытии издательского лейбла Kinetic Publishing, который нацелен «продвигать инновации в сфере производства независимых игр» и «помогать разработчикам воплощать в жизнь их лучшие идеи».

Kinetic Publishing сосредоточится на небольшой подборке проектов разных жанров с чётким видением и на расстоянии 12−18 месяцев от релиза: «Никакого блокчейна, web3 или сгенерированных ИИ игр».

По словам автора Phasmophobia Даниэла Найта (Daniel Knight), издатель будет давать советы по разработке и оказывать финансовую, юридическую и маркетинговую помощь, которой ему не хватало на запуске Phasmophobia в раннем доступе.

Kinetic Games стала четвёртой видной независимой студией с 2024 года, решившей помогать другим разработчикам. Owlcat Games и poncle открыли издательские подразделения, а Mundfish запустила инициативу Mundfish Powerhouse.

Тем временем команды разработки Kinetic Games целиком сосредоточены на Phasmophobia, выход которой из раннего доступа намечен на 2026 год. План развития игры на ближайшие месяцы представят уже скоро.

Phasmophobia стартовала 18 сентября 2020 года в раннем доступе Steam, с тех пор появилась на PS5, Xbox Series X и S, а в 2026-м доберётся до Switch 2. Игра продалась в количестве 25 млн копий и будет экранизирована студией Blumhouse.