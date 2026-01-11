Итоги 2025 года: космос

⇡#Американский космос: бюрократия, политика и бизнес

Подобные события обычно остаются незамеченными. Так могло бы быть и сейчас, если бы они касались не американской космонавтики, признанной ведущей в мире. Ранее считалось, что всё идёт по плану: NASA успешно осваивает государственный бюджет и запускает амбициозные космические проекты; частные компании внедряют инновации, устанавливают рекорды и лидируют в сфере ракетостроения.

Однако за внешней привлекательностью скрывались серьёзные проблемы в государственном секторе. К NASA всё чаще предъявляли претензии: бюрократия, постоянные задержки миссий, неэффективное использование средств. Всё громче звучали призывы к реформированию космического агентства.

Первые признаки грядущих изменений начали проявляться в октябре 2024 года, в ходе предвыборной кампании. На тот момент будущий президент Дональд Трамп и техномагнат Илон Маск были близкими друзьями. Во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания, кандидат в президенты заявил, что Маск пообещал ему организовать полет американцев на Марс до завершения его президентского срока. Владелец SpaceX активно поддерживал Трампа и финансировал его избирательную кампанию. После победы на выборах Трамп пригласил Маска занять пост главы временного Департамента эффективности правительства DOGE (Department of Government Efficiency).

Вскоре появились слухи о предполагаемой отмене сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS (Space Launch System), а также о возможном прекращении лунной программы Artemis. Эти слухи, говорящие о радикальных реформах NASA, включая сокращение бюджета и ликвидацию некоторых полевых центров, возможно, были намеренной утечкой информации.

В ответ забеспокоились подрядчики программы. Например, в начале февраля, перед представлением нового бюджета администрацией, Дэвид Датчер, вице-президент Boeing и руководитель программы SLS, отправил 800 сотрудникам уведомления о возможных увольнениях. «В связи с изменениями в программе Artemis и ожидаемыми затратами мы проинформировали нашу команду проекта SLS о возможном сокращении примерно 400 рабочих мест к апрелю 2025 года», — сообщили в Boeing.

Некоторые посчитали опасения головного подрядчика SLS вполне оправданными. Говорили — тогда это были лишь слухи, — что в администрации Трампа обсуждали разные варианты будущего программы Artemis: от сокращения до двух пилотируемых миссий (Artemis II и Artemis III) или даже полной отмены проекта. Это выглядело странно («Я тебя породил, я тебя и убью»), поскольку инициатором программы в 2018 году стала первая администрация Трампа.

Однако когда в апреле представили бюджет NASA, выяснилось, что в первую очередь сократят научные программы. Это было частью «Большого прекрасного законопроекта» (One Big Beautiful Bill Act), который должен был определить бюджетные расходы и налоги на ближайшие годы. Оказалось, что некоторые статьи этого законопроекта увеличивали дефицит федерального бюджета. Это стало причиной ссоры Маска с администрацией Трампа. Маск высказал много резких замечаний, и его «попросили на выход».

Бюджет NASA стал объектом острых дискуссий между Конгрессом и учёными, с одной стороны, и администрацией Трампа — с другой. Конгрессу удалось отстоять некоторые, но не все научные программы. Однако на тот момент бюджет агентства ещё не был окончательно утверждён.

Одним из последствий этих споров стало то, что у NASA до недавнего времени не было официально назначенного руководителя. В апреле была выдвинута кандидатура Джареда Айзекмана, предпринимателя, миллиардера и астронавта, который дважды летал в космос на кораблях компании Илона Маска. Однако в конце мая его кандидатура была отклонена по политическим причинам: Айзекман был слишком тесно связан с демократами и владельцем SpaceX. В июле исполняющим обязанности главы NASA был назначен министр транспорта Шон Даффи.

Он не стал искать подходящего кандидата на пост руководителя агентства, а, вместо этого, начал продвигать свои идеи о реорганизации, включая поглощение NASA Министерством транспорта. Эти предложения не нашли поддержки. В ноябре Трамп возобновил попытки поставить Айзекмана на должность администратора. Незадолго до этого в сеть слили черновик предложений по реорганизации космической деятельности США, получивший название «План Афина» (Athena Plan). Этот неофициальный 62-страничный документ, который, как полагают, был разработан командой Айзекмана в начале 2025 года, стал доступен в полном объеме уже в первой декаде декабря. С ним можно ознакомиться, например, в телеграм-канале «Техасский вестник».

Айзекман предложил кардинально изменить космическую программу США, превратив NASA в самофинансируемую организацию с сокращённым административным аппаратом. Ранее агентству, как государственному органу, запрещалось заниматься коммерческой деятельностью. Предложено также реорганизовать или даже ликвидировать научно-исследовательские центры NASA, в том числе знаменитую Лабораторию реактивного движения JPL (Jet Propulsion Laboratory).

Рассматривалось расширение сотрудничества с частными компаниями. План предполагал активное развитие частного сектора в космонавтике и, вероятно, усиление контроля над расходами традиционных аэрокосмических подрядчиков, что вызвало обеспокоенность у некоторых из них. В качестве инструмента повышения эффективности работы NASA предлагался отказ от практики заключения контрактов с индустриальными компаниями по схеме Cost-plus («цена = себестоимость + процент от себестоимости»), разрешив её только с одобрения администратора, а также объединение управления всеми космическими полётами под единым руководством.

В целом все акценты деятельности NASA должны сместиться в сторону экономической целесообразности и национальной безопасности в освоении космоса. При этом Айзекман подчеркнул важность продолжения работы Международной космической станции (МКС) как минимум до 2030 года, ускорив, при этом, программу Artemis с целью опередить Китай в новой «лунной гонке» и высадить американцев на Луну как можно быстрее. Среди предложений — «пересадка» миссии Artemis III на ракету-носитель New Glenn вместо Starship HLS, а также отказ от окололунной станции Gateway.

Возвращение на Луну является одной из ключевых задач, и её выполнение планируется ускорить за счёт конкуренции между SpaceX и Blue Origin. В долгосрочной перспективе «План Афина» рассматривал создание марсианской базы и другие амбициозные проекты.

3 декабря Айзекман защищал положения этого плана во время своих вторых слушаний в Сенате, подтвердив его подлинность. 9 декабря прошёл этап утверждения Айзекмана в профильном комитете, а 17 декабря Сенат проголосовал за его назначение 67 голосами против 30. 18 декабря Айзекман официально вступил в должность Администратора NASA, а основные положения «Плана Афина» были включены в новое распоряжение Белого дома «Обеспечение превосходства Америки в космосе», сопровождаемое рядом исполнительных указов.

Реализация планов Айзекмана приведёт к значительным изменениям в американской космонавтике, которые можно охарактеризовать как «чуть менее чем полные». В выигрыше окажутся все частные компании. Планируется увеличение закупок услуг у RocketLab, Blue Origin, Varda и других представителей New Space. SpaceX также не осталась без внимания: Маск, успевший помириться с Трампом, по-прежнему в обойме востребованных подрядчиков.

В «Плане Афина» говорилось не только и не столько об отказе от Starship и HLS, сколько о том, что они заслуживают доверия как опция для лунной программы. Да и в целом дела у компании Маска идут неплохо, если не считать программу Starship. По мнению профильных аналитиков, к концу 2025 года выручка SpaceX ожидалась на уровне от 15,5 до 18,2 млрд $.

Хотя компания не раскрывает точные данные о чистой прибыли, финансовые отчеты указывали на высокую устойчивость бизнеса благодаря сервису Starlink, на который пришлось около 70% всех доходов. Рост финансовых показателей на фоне активного расширения спутниковой сети позволил к декабрю 2025 года достичь оценочной стоимости компании 800 млрд $.

Однако в первой половине декабря начали активно муссироваться слухи о грядущем первичном размещении акций на рынке: до конца 2026 года SpaceX планировала провести крупнейшее IPO в истории с целью привлечения более 30 млрд $. При этом ожидается представление рыночной стоимости компании на сумму около 1,5 трлн $.

Сам Илон Маск подтвердил эти планы, одобрив комментарий на эту тему известного космического обозревателя Криса Бергина. Сроки проведения IPO могут измениться в зависимости от рыночных условий. Часть полученных средств планируется использовать на разработку космических центров обработки данных.

Обсуждение возможного IPO началось ещё в 2011–2012 годах, когда компания SpaceX стала активно выходить на рынок коммерческих космических запусков. Предполагалось, что для укрепления своих позиций в этом сегменте потребуется значительный приток капитала. Однако Маск успешно обошёлся без превращения SpaceX в публичную компанию.

У IPO есть свои преимущества и недостатки. Среди очевидных плюсов — возможность привлечь большие финансовые средства, которые ускорят реализацию проектов компании. Назначив цену примерно 420 $ за акцию, SpaceX даст своим сотрудникам возможность продать свои акции на сумму около 2 млрд $ и примет участие в обратном выкупе некоторых акций.

С другой стороны, в статусе общества с ограниченной ответственностью, где владельцами являются несколько физических и юридических лиц, Маск мог свободно продвигать свою стратегию развития. В публичной компании ему придётся учитывать мнение собрания акционеров и совета директоров, что может не всегда совпадать с видением основателя.

Впрочем, все эти пертурбации перейдут в 2026 год. Несомненно, что грядущие события окажут на мировую космонавтику, включая её коммерческий сектор, непосредственное и сильное влияние.

В минувшем году проект Starship был центром внимания всех, кто интересуется космосом. Испытания «Звездолёта» сопровождались взлётами и падениями, а под конец года произошла авария бустера В18 во время криогенных тестов.

В 2025 году компания SpaceX провела пять пусков сверхтяжёлой транспортной системы Starship, что на один больше, чем годом ранее. Темпы испытаний растут, но успешность их снижается.

Первый пуск года (седьмой в истории системы) состоялся 16 января. Starship V2, состоящий из бустера В14-1 и корабля S33, стартовал благополучно, но на этапе разгона корабль попал в «гармонические колебания», что вызвало преждевременное отключение двигателей. Сработала система аварийного подрыва, и корабль огненным дождём рухнул на Землю. Эксперимент по развёртыванию десяти макетов спутников Starlink потерпел неудачу.

Второй старт года (восьмой полет системы) 6 марта почти повторил судьбу предыдущего. Бустер В15-1 и корабль S34 успешно стартовали и разделились. Несмотря на отказы некоторых двигателей при возвращении, бустер был успешно пойман «Мехазиллой». Однако корабль снова был подорван.

Практически полным провалом завершилась и третья миссия года — девятый полёт «Звездолёта». 27 мая бустер В14 (В14-2) стартовал вместе с кораблём S35. Старт прошёл нормально, но из-за выхода на запредельные углы атаки бустер не смог штатно вернуться и разрушился над Мексиканским заливом. Корабль продолжил подъём, но не достиг целевой орбиты из-за преждевременного отключения двигателей.

Десятый полёт системы, включавшей бустер В16 и корабль S37 состоялся 25 августа. Миссия была признана успешной: бустер приводнился в Мексиканском заливе, имитируя посадку с отказавшим двигателем. Корабль продемонстрировал повторное включение двигателей для тормозного импульса и развёртывание восьми имитаторов Starlink. Однако при возвращении S37 получил значительные повреждения хвостового отсека, хотя сохранил конструктивную целостность и мягко приводнился в Индийском океане.

Изначально в десятый полёт планировалось отправить корабль S36, но он взорвался во время заправочных тестов на стартовом комплексе 19 июня.

Одиннадцатый полёт, прошедший 13 октября, повторил сценарий предыдущих миссий. Использовались бустер В15 (второй раз) и корабль S38. Миссия успешно достигла целей, как и раньше, и, несмотря на ряд отказов, корабль остался без серьёзных повреждений. Этим запуском завершилась история «Звездолётов» версии V2 и стартовой площадки OLP-1, которую в конце года демонтировали.

В 2025-м планировали двенадцатый полёт с системой версии V3. Но 20 ноября на стартовой площадке во время криогенных испытаний взорвался бустер В18. Причины инцидента не установлены, но в сети появились разные версии — от брака до саботажа. Программа сильно пострадала, и следующий полёт теперь ожидается «в I квартале 2026 года».

При всём понимании сложности отработки такой масштабной системы, какой является Starship, серия неудач, произошедших в 2025 году, вызывает ряд тревожных вопросов. Почему, не доведя до конца работу над одной серией «Звездолёта», компания SpaceX приступает к тестированию следующих? Когда состоится первый полёт на орбиту? Разработка системы ведётся уже дольше, чем создание советской сверхтяжелой Н-1/Л-3, но завершение испытаний всё ещё не видно на горизонте.

NASA ожидает пилотируемый лунный корабль Starship HLS, однако пока Маск представил только несколько рендеров (по слухам, уже существуют какие-то физические прототипы). Кроме того, отсутствуют танкеры и технологии орбитальной заправки. Также существуют явные проблемы с плиточной теплозащитой, которую пока не удалось улучшить до необходимых параметров.

Вызывают удивление и некоторые характеристики системы. В 2025 году наконец-то были обнародованы сведения о реальной, а не предполагаемой, грузоподъёмности «Звездолётов»: 15 т для V1 и 35 т для V2… И это для сверхтяжёлого носителя со стартовой массой более 5000 т! Правда, для V3 обещают давно ожидаемые «100 и более» тонн на низкой орбите. С проектом «Звездолёта» не всё гладко в целом, и когда он станет надёжной, часто используемой и, главное, экономичной многоразовой системой, остаётся только догадываться.

⇡#Ракеты и пуски

В 2025 году по всему миру было осуществлено 324 пуска ракет-носителей, предназначенных для выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту. 315 из них были успешными или частично успешными, а оставшиеся девять (2,77%) завершились авариями на этапе выведения.

Уже пятый год подряд наблюдается рост числа пусков средств выведения. В 2025 году их количество увеличилось на 65 по сравнению с 2024-м, что соответствует приросту в 25%. Изначально ожидалось, что рост будет более скромным — около 10-15%, однако реальность превзошла все прогнозы.

При сохранении текущих темпов в следующем году можно ожидать, что общее число космических запусков превысит 360-370, что означает почти ежедневный старт. Однако пока преждевременно делать такие прогнозы.

По количеству космических запусков лидируют США с результатом в 193 старта (из них 1 неудачный), что на 39 больше, чем в 2024 году. Доля американских пусков в мировой космонавтике 59,7%. Сюда включены пуски ракеты Electron с космодрома Махия в Новой Зеландии, поскольку разработчик — американская компания Rocket Lab — запускает носители как с территории США, так и из Новой Зеландии.

Второе место занимает Китай с 93 запусками, что составляет 28,4% от общемирового показателя. Число пусков увеличилось на 24, а доля на мировом рынке выросла на 2,15%. Две из этих миссий были аварийными, их осуществили китайские частные компании.

Россия находится на третьем месте с 17 запусками, что соответствует уровню прошлого года, несмотря на планы увеличить их число до 20 и более. Но есть и весомое достижение — с 2018 года Россия демонстрирует впечатляющую серию безаварийных пусков: за это время успешно слетала 151 ракета подряд.

Четвёртое место с восемью запусками (считая неудачный пуск частной немецкой ракеты Spectrum) занимает Европа, пятое — Индия (пять миссий, включая одну аварийную), шестое — Япония с четырьмя пусками, из которых один был аварийным.

Южная Корея замыкает первую семёрку с двумя пусками, один из которых (неудачный) был выполнен частной компанией Innospace с космодрома Алькантара в Бразилии.

Израиль, Иран и Австралия также осуществили по одному пуску. У израильтян был успех, в то время как у австралийцев, стремящихся присоединиться к «Большому космическому клубу», возникли технические проблемы. Иранский пуск тоже окончился неудачей.

В «ракету №1» в мире уже давно превратился Falcon, на нее приходится половина (165) мировых пусков. По результатам полетов это не только самый массовый, но и самый надежный носитель в мире. Остальные игроки мирового пускового рынка — далеко позади. Кроме очередного рекорда по числу стартов, за Falcon 9 — ещё одно достижение: к декабрю 2025 года ступень В1067 слетала 32 раза, участвуя в выведении свыше 1000 спутников.

Впечатляющих успехов добилась компания Blue Origin, основанная мультимиллиардером Джеффом Безосом: её тяжёлая ракета-носитель New Glenn успешно стартовала дважды. Первый пуск состоялся 16 января с площадки LC-36. На борту находился прототип платформы Blue Ring. Выведение прошло без сбоев, и ракета доставила полезную нагрузку на заданную орбиту. Однако многоразовая первая ступень потерпела неудачу: из-за отказа двигателей она не смогла приземлиться на судно.

Второй пуск, состоявшийся 13 ноября, оказался полностью успешным. Ракета вывела на траекторию два марсианских зонда ESCAPADE. Бустер успешно приземлился на судно. Перед посадкой он завис в нескольких десятках метров от баржи, затем совершил боковой манёвр и мягко коснулся палубы. После посадки на концах посадочных лап вспыхнули «бенгальские огни» — встроенная система приварила бустер к палубе, что стало эффектным завершением миссии.

Парадоксально, но, несмотря на то, что на пике своего развития находится SpaceX, 2025-й войдет в историю как год, когда компания из Хоторна перестала быть единственным в мире оператором многоразовых орбитальных ракет. Во-первых, Blue Origin успешно вернула первую ступень, а во вторых, Китай впервые испытал две многоразовые ракеты — «Чжуцюэ-3» и «Чанчжэн-12А» — хотя и не смог посадить первые ступени.

Успех Blue Origin вызвал бурную реакцию в околокосмической среде. Ещё недавно публика, смеявшаяся над медленным прогрессом ракетного проекта Безоса, вдруг увидела, что Blue Origin опережает SpaceX. Носитель New Glenn был анонсирован в сентябре 2016 года одновременно с «Межпланетной транспортной системой» ITS (Interplanetary Transport System), которая позже стала известна как Starship. Однако последняя, постоянно меняясь, до сих пор не вывела на орбиту ничего, в то время как ракета Безоса с первого раза и уже дважды вывела полезную нагрузку на орбиту.

Конечно, прямое сравнение двух систем некорректно, ведь Starship гораздо крупнее и сложнее, а также разрабатывается как полностью многоразовая. Тем не менее, эксперты считают, что если Blue Origin удастся закрепить и развить свой успех, то New Glenn и его модификации могут составить серьёзную конкуренцию Falcon 9, Falcon Heavy и даже Starship.

Впрочем, New Glenn пока ещё проходит лётно-конструкторские испытания, и его характеристики, по некоторым данным, далеки от заданных. В частности, некоторые эксперты сообщают, что реальная грузоподъёмность ракеты составляет не 45, а пока всего лишь 25 т. Но Blue Origin уже озвучила планы совершенствования своей ракеты. Часть мероприятий реализуют уже в следующем полёте NG-3.

Например, планируется увеличить тягу двигателей ступеней, а огромный головной обтекатель предполагается сделать многоразовым. В дальнейшем многоразовой должна стать и вторая ступень. Для неё уже придумали название — Jarvis. Кстати, её планируется делать из нержавейки.

Blue Origin разрабатывает сверхтяжёлый носитель New Glenn 9x4. В его названии отражено количество двигателей на каждой ступени (текущая версия — New Glenn 7x2). Многоразовая версия носителя сможет доставлять на низкую орбиту 70 т, на геостационарную — 14 т, а к Луне — 20 т. Для супертяжёлой ракеты планируется использовать головной обтекатель диаметром 8,7 м.

Таким образом, США получили уже вторую частично многоразовую ракету. Ранее ожидалось, что в 2025 году компания Rocket Lab представит многоразовый нооситель Neutron, но первый старт отложили на 2026 год. Тем не менее, наземные испытания компонентов ракеты идут полным ходом, и вероятность пуска остаётся высокой. Другие многоразовые ракеты США, такие как Terran R от Relativity Space, Nova от Stoke Space и Eclipse от FireFly Aerospace и NGIS, также проходят наземную отработку и планируются к запуску в 2026 году.

Второй страной в мире, которая приступила к летным испытаниям частично многоразовых ракет, стал Китай. 3 декабря свой первый полёт совершил носитель «Чжуцюэ-3» частной компании «Ланьцзянь» (торговая марка Landspace). Двухступенчатая кислородно-метановая ракета из нержавеющей стали вывела на орбиту имитатор полезной нагрузки. Многоразовый бустер успешно вернулся в посадочную зону, но разбился из-за отказа двигателя. Наблюдатели отметили высокую точность возвращения ступени, а опыт посадки будет учтён.

В Китае разрабатывается более полутора десятков проектов многоразовых ракет разных классов, от лёгких до сверхтяжёлых. Этим занимаются как государственные корпорации CALT и SAST, так и частные компании. Кроме вышеназванной «Чжуцюэ-3», в 2025 году планировались первые пуски частично многоразовых ракет «Чан Чжэн-12А», «Тяньлон-3» и «Гипербола-3». В течение года они прошли наземные испытания.

До конца года успел полететь только «Чан Чжэн-12А»: 23 декабря он выполнил задачу выведения полезного груза на орбиту, но посадка первой ступени не удаласью Вместо трёх двигателей сработали только два, и ступень врезалась в землю в двух километрах от площадки.

«Чан Чжэн-12А» — новая ракета корпорации SAST, созданная на базе отменённого лунного проекта. Она отличается от одноразовой «Чан Чжэн-12», которая тестировала кислородно-керосиновые двигатели YF-100K для лунной миссии. CZ-12A использует кислородно-метановые Longyun 70: семь двигателей на первой ступени и один на второй.

SAST планирует в 2026 году протестировать многоразовый вариант ракеты, оснащенный двигателями YF-102 по схеме «9+1», впервые применённой на Falcon 9. «Чан Чжэн-12В» будет крупнее и грузоподъёмнее «Чан Чжэна-12А»: 12 т против 5 т при выведении на солнечно-синхронную орбиту.

23 декабря южнокорейские специалисты из частного стартапа Innospace попытались запустить ракету Hanbit-Nano F1 с бразильского космодрома Алькантара. Однако через 33 секунды после старта произошла «аномалия», и связь с изделием была потеряна. Вскоре ракета упала недалеко от места запуска.

Hanbit-Nano — это небольшой двухступенчатый носитель стартовой массой 10 т, который может вывести на низкую орбиту спутник до 50 кг. Ракета оснащена гибридными двигателями, работающими на парафине и жидком кислороде. В будущем планируется модификация со второй ступенью, работающей на кислороде и метане. Одноступенчатый прототип Hanbit-TLV впервые взлетел с Алькантары в марте 2023 года.

2025 год вообще был неудачным для новых компаний-производителей средств выведения, которые столкнулись с отказами. Cреди частных ракет, потерпевших неудачу при пуске, Alpha от Firefly, «Чжуцюэ-2Е» от LandSpace, Hanbit-Nano от Innospace, Ceres 1 от Galactic Energy, Spectrum от Isar Aerospace и Eris от Gilmour Space.

Между тем для России важнейшим событием стала доставка 12 ноября на космодром Байконур первого лётного экземпляра ракеты «Союз-5». Заметим, что первая ступень ракеты 10 октября успешно прошла огневые стендовые испытания в НИЦ РКП (г. Пересвет, Московская область).

Важные события — пуски ракет модульного семейства «Ангара». В 2025 году стартовали три лёгкие «Ангары-1.2» (16 марта, 21 августа и 25 ноября) и тяжёлая «Ангара-А5» (19 июня). Все запуски прошли успешно с космодрома Плесецк. Похоже, «Ангара» выходит на регулярную эксплуатацию, и завершение лётных испытаний уже близко. Также завершился стендовый тест двигателя РД-191М. Он на 10% мощнее текущего РД-191 и будет использоваться в перспективных носителях «Ангара-А5М».

В последние годы стремительно развиваются ракетные двигатели. Их создают как традиционные гиганты отрасли, так и частные компании. Почти каждый амбициозный стартап разрабатывает уникальный двигатель для своей ракеты. Это не говоря уже о специализированных фирмах, таких как Launcher Space (в 2023 году вошла в состав Vast) или Ursa Major.

Современные жидкостные ракетные двигатели используют передовые технологии, в основном аддитивные. Но некоторые компании идут ещё дальше. Например, в 2024 году эмиратский стартап LEAP 71 с помощью искусственного интеллекта всего за две недели разработал и испытал небольшой кислородно-керосиновый двигатель. В 2025 году они повторили этот успех с кислородно-метановым двигателем тягой около 2 тс. Были созданы и испытаны два варианта: с традиционным соплом Лаваля и соплом внешнего расширения типа «аэроспайк». В будущем стартап планирует создать многоразовый двигатель тягой около 20 тс.

Перспективы мирового ракетостроения всё чаще связаны с проектами частично многоразовых ракет-носителей, использующих двигатели на жидком метане или сжиженном природном газе и жидком кислороде. Это особенно заметно в Китае. Также набирает популярность применение нержавеющей стали. Хотя стальные конструкции тяжелее алюминиевых, они могут быть дешевле. Важно, что нержавеющая сталь не теряет своих механических свойств после многократного нагревания и охлаждения, что полезно для многоразовых ракетных систем.

В 2025 году в мире было запущено рекордное количество космических аппаратов — около 4500, что на 1700 больше, чем в предыдущем году. Эта цифра поражает воображение и вызывает ощущение, что мы стоим на пороге нового этапа освоения космоса. И это только начало — в ближайшем будущем это количество продолжит расти. При этом стоит отметить, что назвать точные данные сложно, они могут разниться на несколько единиц из-за большого количества запусков и сложностей в идентификации отдельных объектов.

Наибольший вклад в формирование орбитальных группировок вновь внёс американский провайдер SpaceX, запустивший систему Starlink с 3160 спутниками, что составляет 70,23% от общего числа космических аппаратов. Но и большинство остальных спутников также произведены в США — полностью или частично. Как утверждают наблюдатели, «трудно найти космические аппараты, не содержащие никаких американских комплектующих».

Китай представил 369 своих аппаратов, а Россия — 91 спутник.

Другие страны, которых, к слову, немало, запустили от одного-двух до нескольких десятков спутников.

Космические аппараты разрабатываются для множества целей, начиная от обеспечения повседневной жизни на Земле и заканчивая подготовкой к колонизации других планет. Они играют важную роль в социально-экономической сфере, обеспечивая связь и интернет, а также поддерживая навигацию и дистанционное зондирование Земли, что помогает в метеорологических прогнозах.

Важными направлениями также являются пилотируемая космонавтика (включая создание частных орбитальных станций) и освоение дальнего космоса.

Научные исследования, такие как изучение экзопланет, фундаментальная космология и астрофизика, также активно ведутся с помощью космических аппаратов. Зонды исследуют планеты и малые тела Солнечной системы, открывая новые горизонты в науке.

Наконец, космические аппараты используются в оборонных целях, обеспечивая разведку, раннее предупреждение о ракетных нападениях и защищенную связь для вооруженных сил.

Среди значимых межпланетных миссий выделяются полёты частных лунных зондов Blue Ghost М1 и Resilience (Hakuto-R Mission 2). Их запуск состоялся 15 января с помощью ракеты Falcon 9. Первый аппарат, разработанный компанией Firefly Aerospace, является частью программы NASA по коммерческим услугам доставки полезных грузов на Луну под названием CLPS (Commercial Lunar Payload Services). Второй зонд создан японским стартапом ispace.

Blue Ghost М1 успешно прилунился в районе Моря Кризисов 2 марта. Основная задача этого аппарата — транспортировка небольших полезных грузов на поверхность Луны. Его конструкция позволяет быстро адаптировать его под требования заказчика и его специфические задачи. По состоянию на конец 2025 года Firefly Aerospace заключила контракты на пять миссий: от М1 до М5, причём последняя из них будет выполнена по заказу пока неизвестного частного клиента.

Миссия зонда Resilience («Устойчивость») стала второй попыткой ispace достичь поверхности Луны. Первая миссия закончилась аварией при посадке на Луну. К сожалению, и второй полёт закончился аварийно: 5 июня за полторы минуты до расчётного времени посадки с аппаратом потеряли связь, и он разбился о лунную поверхность. Аппарат нёс на себе небольшой европейский ровер для исследования окрестностей посадки, а также несколько полезных нагрузок и диск памяти ЮНЕСКО…

«Частники» всё активнее атакуют Луну. В 2024 году фирма Intuitive Machines стала первой частной компанией в мире, посадившей зонд на поверхность спутника Земли. В 2025 году она решила повторить свой успех, запустив 27 февраля посадочный модуль IM-2 Athena. 6 марта он совершил посадку на Луну, имея целью разнообразные исследования, включая поиск лунной воды. Прилунение было не вполне чистым, поскольку зонд опрокинулся на бок. Несмотря на неудачу, аппарат смог собрать и передать на Землю ценную информацию, касающуюся работы бортового радиотелескопа.

В общем, тенденция налицо: частные компании осваивают не только низкую орбиту, но и Луну. Если экстраполировать в будущее, в скором времени они станут равноправными участниками изучения межпланетного пространства Солнечной системы.

Два марсианских зонда ESCAPADE запущено носителем New Glenn. Эти аппараты разработаны и изготовлены компанией Rocket Lab по заказу NASA на платформе Explorer, созданной на основе верхней ступени Photon ракеты Electron. Они идентичны по конструкции и оборудованию. Главная цель — изучение марсианской атмосферы и её взаимодействия с солнечным ветром. На борту установлены магнитометр, электростатический анализатор, зонд Ленгмюра и камеры для съёмки в видимом и ближнем инфракрасном свете.

Научная программа разработана командой Калифорнийского университета в Беркли. Миссия предполагает вывод зондов на гало-орбиту у точки Лагранжа L2 системы Земля-Солнце, где они будут работать около года. В ноябре 2026 года они достигнут Марса, где начнут исследовать его атмосферу.

27 февраля NASA запустило небольшой лунный орбитер Lunar Trailblazer, предназначенного для обнаружения и картирования водного льда. Аппарат был попутной нагрузкой в миссии IM-2. Однако вскоре после запуска связь с аппаратом была потеряна.

Что касается других космических зондов, то, в то время как миссия MSR по возврату образцов с Марса была де-факто отменена, марсоходы Perseverance и Curiosity продолжали исследовать Красную планету еще год. К концу года NASA потеряло связь с марсианским орбитером MAVEN. В апреле зонд Lucy совершил облет астероида 52246 Дональд Джохансон.

В целом нельзя не заметить, что и в секторе межпланетных исследований всё чаще используются малые космические аппараты.

Люди пока летают лишь по околоземным орбитам и суборбитальным траекториям. Иногда кажется, что пилотируемый космос грозит превратиться в рутину, если бы не время от времени случающиеся чрезвычайные происшествия.

США запустили четыре пилотируемых корабля Crew Dragon компании SpaceX. Три из них — на МКС, включая коммерческую миссию Axiom 4. Один полет был автономным, на полярную орбиту — туристическая миссия Fram2.

На МКС из-за проблем с двигательной установкой корабля CST-100 Starliner фирмы Boeing застрял экипаж Callipso. Аппарат в беспилотном режиме успешно вернулся на Землю 7 сентября 2024 года, но его экипаж остался на орбите. Их «спасательная шлюпка» — корабль Crew Dragon — доставила их на Землю только 17 марта 2025 года. Миссия, запланированная на две недели, затянулась более чем на десять месяцев. Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс пробыли в космосе 286 дней в космосе.

Специальный корабль Dragon CRS-33, оснащенным двигателями Draco, выполнил пять коррекций орбиты МКС, что ранее было возможно только с использованием российского сегмента станции.

Ноябрь преподнёс неожиданный сюрприз китайским космонавтам. 31 октября экипаж корабля «Шэньчжоу-21», состоящий из Чжан Лу, У Фэя и Чжан Хунчжана, прибыл на орбитальную станцию «Тяньгун». Планировалось, что их предшественники из экипажа «Шэньчжоу-20» вернутся на Землю после нескольких дней работы.

Но перед самым возвращением «Шэньчжоу-20» столкнулся с космическим мусором, что вызвало трещину в корпусе. Руководство китайской космической программы посчитало риск для экипажа слишком великим, и 14 ноября вернуло космонавтов Чэнь Дуна, Чэнь Чжунжуя и Ван Цзе на новеньком корабле «Шэньчжоу-21».

25 ноября для возвращения экипажа станции был экстренно запущен беспилотный корабль «Шэньчжоу-22», хотя по плану он должен был отправиться к «Тяньгуну» весной следующего года. Эти события напоминают, что космические полёты остаются рискованными.

В середине декабря Китай обозначил ориентировочные сроки первого полёта лунного «полусупертяжа» «Чан Чжэн-10» — 2027 год. Именно эта ракета должна доставить китайских астронавтов на Луну до 2030 года. В 2026 году состоится пуск двухступенчатого варианта «Чан Чжэн-10А» для запуска тяжелых грузов на низкую околоземную орбитую В случае успеха наступит очередь трехступенчатой «Чан Чжэн-10».

В новой лунной гонке, где до недавнего времени доминировали США, появился новый лидер — Китай. Сейчас страна занимает второе место в мире по космическим достижениям, а по некоторым параметрам выходит на первое. Постоянный прогресс в области ракетно-космической техники заставил американцев ощутить серьёзную конкуренцию.

Китайские специалисты близки к завершению разработки всех компонентов для пилотируемой миссии на Луну: ракеты-носителя, перелётного корабля, посадочного модуля и лунного скафандра. Эти элементы находятся на стадии наземных испытаний и скоро будут проверены в условиях реального полёта. Китайские инженеры решили не использовать сложные технологии, такие как орбитальная заправка или многоразовые ракеты (например, «Чан Чжэн-9» отложена на будущее), а также не акцентировать внимание на рекордных характеристиках «Чан Чжэн-10» на первом этапе.

В 2025 году состоялись первые испытания двигателей перелетного корабля «Мэнчжоу» и лунного модуля «Ланъюэ». Также были проведены два стендовых огневых испытания первой ступени «Чан Чжэн-10».

И всё это на фоне перерасхода бюджета и постоянных переносов сроков американской программы. Вторая миссия Artemis снова откладывается. Теперь она запланирована не раньше февраля 2026 года. Это всего лишь облёт Луны, но первоначально посадку на спутник планировали на 2024-й, а теперь — на 2028 год. В результате США рискуют потерять первенство в новой лунной гонке. Поражение может иметь негативные политические последствия. Россия в этом соревновании не участвует, и пока остаётся лишь наблюдателем.

В 2025 году Россия осуществила запуск двух пилотируемых кораблей. 8 апреля к МКС отправился «Союз МС-27», на борту которого находились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. 27 ноября состоялся запуск «Союза МС-28» с международным экипажем: космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также американским астронавтом Кристофером Ли Уильямсом.

При старте ракеты с кораблем «Союз МС-28» с площадки 31 космодрома Байконур произошло непредвиденное: выхлопом двигателей носителя «выдуло» из газоотводного лотка многотонную кабину обслуживания. Она упала на землю и разбилась. Некоторые наблюдатели поспешили заявить, что это может надолго затормозить российскую пилотируемую программу.

Тем не менее, уже в середине декабря на космодром Байконур привезли запасной экземпляр кабины обслуживания. Начались работы по её монтажу и окраске. Планируется, что к концу февраля кабина займёт своё штатное место, и все планы пилотируемой программы России будут реализованы в срок.

После продолжительных обсуждений Российская орбитальная станция РОС получила окончательное решение по наклонению орбиты — выбраны традиционные 51,6°. Этот угол обеспечивает возможность пилотируемых полётов как с космодрома Байконур, так и с космодрома Восточный. Ранее предлагавшиеся «полярные» наклонения потребовали бы значительного увеличения энергозатрат ракеты-носителя «Союз» или уменьшения массы пилотируемого аппарата. Новое выбранное наклонение также откроет перспективы для взаимодействия с индийской орбитальной станцией.

Сейчас обсуждается сценарий начала сборки РОС в рамках российского сегмента МКС с последующим отделением и наращиванием новыми модулями.

⇡#Что год грядущий нам готовит

Ряд наблюдателей ожидает 2026 год как период значительных достижений в космонавтике. Одной из главных тем станет лунная гонка и подготовка к полетам на Марс. NASA планирует отправить пилотируемый корабль Orion который совершит облет Луны без высадки на поверхность в рамках миссии Artemis II. В случае успеха это будут первые люди в окрестностях нашего естественного спутника более чем за полвека.

Запуск корабля намечен на февраль-апрель 2026 года. За этим последует миссия Artemis III, предполагающая первую за полвека высадку людей на Луну. Однако из-за сложностей с подготовкой посадочного модуля Starship HLS, дата может сдвинуться на 2027 год и далее.

В исследовании Марса и других планет также ожидаются интересные события. SpaceX планирует запустить к Красной планете беспилотные корабли Starship во время астрономического окна в конце 2026 года для отработки мягкой посадки и доставки грузов, включая роботов Optimus.

В связи с этим фанаты — да, и недоброжелатели тоже — с нетерпением будут ждать двенадцатого старта «Звездолёта» Маска. Изготовление и сборка его компонентов ударными темпами ведётся на площадке Starbase. 23 декабря на полигоне Massey's Test Site состоялись успешные криогенно-статические испытания тестового бака S39.1 для корабля Starship V3. После завершения тестов бак вернулся на сборочную площадку.

В сфере коммерческой космонавтики также происходят важные события. Свой первый орбитальный полет должен совершить мини-шаттл Dream Chaser компании Sierra Space. Фирма Vast планирует запустить первую в мире частную коммерческую космическую станцию Haven-1, на которую последует пилотируемая миссия.

Индия продолжит летные испытания элементов своей пилотируемой программы «Гаганьян», включая беспилотные запуски корабля с роботом-гуманоидом «Вьеммитра».

В части межланетных полетов Rocket Lab и MIT по заказу NASA запустят миссию Venus Life Finder к Венере для поиска признаков жизни в ее облачном слое. К важному событию также готовится Китай: автоматическая станция «Чанъэ-7» отправится к Южному полюсу Луны для поиска водяного льда в затененных кратерах. Кроме того, в 2026 году Китай проведет миссию «Тяньвэнь-2» для доставки образцов с околоземного астероида Камоалева.

Японская миссия MMX отправится к спутнику Марса Фобосу, чтобы собрать образцы грунта и вернуть их на Землю. Европейское и Японское космические агентства сообщат о выходе аппарата BepiColombo на постоянную орбиту вокруг Меркурия после многолетних гравитационных маневров.

Для России важнейшим событием должен стать первый пуск ракеты-носителя «Союз-5». В случае успеха, это событие откроет перед страной новые возможности, включая создание сверхтяжёлой ракеты-носителя.