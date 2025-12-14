Сегодня 14 декабря 2025
Руководство SpaceX уведомило сотрудников о готовящемся IPO, но предполагаемая капитализация не достигнет $1 трлн

Уже после того, как пресса активно обсудила готовящееся на следующий год IPO аэрокосмического стартапа SpaceX, его основатель Илон Маск (Elon Musk) удостоил одну из публикаций на эту тему одобрительного комментария, тем самым подтвердив сам факт подготовки. Внутренняя рассылка для сотрудников SpaceX стала ещё одним подтверждением, но оценка бизнеса пока не так однозначна.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Напомним, что даже Reuters и Bloomberg в прошлый раз не смогли достичь единого мнения по поводу предполагаемой капитализации SpaceX на этапе IPO. Если первый источник оценивал её в $1 трлн и упоминал о планах привлечения $25 млрд, то второй увеличил суммы до $1,5 трлн и $30 млрд соответственно. Как отмечает The Wall Street Journal, финансовый директор SpaceX Брет Джонсен (Bret Johnsen) в своём обращении к сотрудникам компании в эту пятницу вообще не стал называть предполагаемых сумм капитализации и привлечения, но указал, что одна акция стартапа будет оценена в $421. Путём определённых вычислений источник приходит к выводу, что капитализация SpaceX в таких условиях выйдет на уровень $800 млрд, вдвое превысив показатель, достигнутый в текущем году.

«Идея заключается в том, что если мы успешно сработаем и нам помогут рынки, то публичное размещение позволит привлечь существенный капитал», — отметил финансовый директор SpaceX в своём обращении к сотрудникам стартапа. Как он добавил, вырученные на IPO средства будут направлены на финансирование запусков Starship, развёртывание центров обработки данных в космосе и подготовке к запуску миссий на Марс — как пилотируемых, так и нет. Примечательно, что более десяти лет назад Илон Маск рассуждал об IPO своей аэрокосмической компании, называя наличие регулярных полётов на Марс в качестве необходимого условия для его проведения. SpaceX дважды в год позволяет своим сотрудникам продавать на сторону имеющиеся у них акции компании. Выручка SpaceX по итогам текущего года должна достичь $15,5 млрд. В этом месяце Маск заявил, что компания достигла положительного денежного потока ещё несколько лет назад.

Теги: spacex, ipo, илон маск, акции, финансы
