Сегодня 10 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика SpaceX готовится выйти на биржу к середи...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX готовится выйти на биржу к середине 2026 года, оценивая свою капитализацию в $1 трлн

Подавляющее большинство принадлежащих Илону Маску (Elon Musk) компаний остаются частными, но финансировать их бурное развитие за счёт средств, выручаемых от деятельности Tesla и продажи акций этого производителя миллиардер уже не может, а потому всё чаще капитал привлекается как через частное размещение, так и готовится почва для IPO. В случае со SpaceX оно может состояться в июне или июле 2026 года.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, аэрокосмическая компания SpaceX рассчитывает привлечь около $25 млрд в ходе IPO, оценивая свою капитализацию в сумму более $1 трлн. Возможно, для Маска лично подобная планка призвана компенсировать растущую капитализацию стартапа OpenAI, с которым у него имеются давние счёты, хотя со SpaceX он пока напрямую и не конкурирует.

По данным Reuters, SpaceX уже начала обсуждение подготовки к IPO с банками, которые будут участвовать в процессе. Ещё в 2020 году Илон Маск признался, что намерен вывести на IPO дочернюю компанию Starlink стартапа SpaceX через несколько лет, когда рост её выручки станет ровным и предсказуемым. Представители SpaceX публикацию Reuters никак не прокомментировали.

До сих пор единственной компанией, которой в ходе IPO удалось продемонстрировать капитализацию свыше $1 трлн, оставалась Saudi Aramco, причём в декабре 2019 года она дебютировала на бирже с оценкой в $1,7 трлн. По данным Bloomberg News, компания SpaceX намерена использовать вырученные на IPO средства направить на строительство космических центров обработки данных и покупку вычислительных компонентов для них. По итогам текущего года SpaceX рассчитывает выручить около $15 млрд, а в следующем году эта сумма увеличится до диапазона от $22 до $24 млрд, причём основную часть обеспечит именно дочерняя Starlink. Последняя отвечает за функционирование низкоорбитальной группировки спутников связи. Предыдущие слухи о подготовке частного размещения акций SpaceX, которое оценивало капитализацию стартапа в $800 млрд, Илон Маск позже опроверг.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
32 пуска и хоть бы что — SpaceX обновила рекорд многоразовости первой ступени Falcon 9
SpaceX оценила себя в $800 млрд и снова стала самой дорогой частной компанией в мире
Сэм Альтман пытался заполучить амбициозного конкурента SpaceX — вероятно, ради орбитальных дата-центров
Вашим чипам здесь не рады: Китай хочет ограничить доступ своих бигтехов к Nvidia H200
Разработчик «виртуальных» процессоров Tachyum внезапно потребовал от Google не использовать название TPU
Lenovo выпустит геймерский ноутбук с раздвижным OLED-дисплеем
Теги: spacex, starlink, ipo, илон маск, капитализация
spacex, starlink, ipo, илон маск, капитализация
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.