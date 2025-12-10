SpaceX готовится выйти на биржу к середине 2026 года, оценивая свою капитализацию в $1 трлн

Подавляющее большинство принадлежащих Илону Маску (Elon Musk) компаний остаются частными, но финансировать их бурное развитие за счёт средств, выручаемых от деятельности Tesla и продажи акций этого производителя миллиардер уже не может, а потому всё чаще капитал привлекается как через частное размещение, так и готовится почва для IPO. В случае со SpaceX оно может состояться в июне или июле 2026 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, аэрокосмическая компания SpaceX рассчитывает привлечь около $25 млрд в ходе IPO, оценивая свою капитализацию в сумму более $1 трлн. Возможно, для Маска лично подобная планка призвана компенсировать растущую капитализацию стартапа OpenAI, с которым у него имеются давние счёты, хотя со SpaceX он пока напрямую и не конкурирует.

По данным Reuters, SpaceX уже начала обсуждение подготовки к IPO с банками, которые будут участвовать в процессе. Ещё в 2020 году Илон Маск признался, что намерен вывести на IPO дочернюю компанию Starlink стартапа SpaceX через несколько лет, когда рост её выручки станет ровным и предсказуемым. Представители SpaceX публикацию Reuters никак не прокомментировали.

До сих пор единственной компанией, которой в ходе IPO удалось продемонстрировать капитализацию свыше $1 трлн, оставалась Saudi Aramco, причём в декабре 2019 года она дебютировала на бирже с оценкой в $1,7 трлн. По данным Bloomberg News, компания SpaceX намерена использовать вырученные на IPO средства направить на строительство космических центров обработки данных и покупку вычислительных компонентов для них. По итогам текущего года SpaceX рассчитывает выручить около $15 млрд, а в следующем году эта сумма увеличится до диапазона от $22 до $24 млрд, причём основную часть обеспечит именно дочерняя Starlink. Последняя отвечает за функционирование низкоорбитальной группировки спутников связи. Предыдущие слухи о подготовке частного размещения акций SpaceX, которое оценивало капитализацию стартапа в $800 млрд, Илон Маск позже опроверг.