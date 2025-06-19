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Антирекорд SpaceX: корабль Starship зрелищно взорвался, даже не оторвавшись от земли

Три последних испытательных запуска ракетного комплекса Starship закончились потерями кораблей и одной возвращаемой первой ступени. Корабли зрелищно взрывались высоко в атмосфере, радуя туристов Карибского бассейна огненным дождём обломков, падающих в океан. Но очередное статическое огневое испытание Starship и вовсе пошло не по плану — корабль взорвался прямо на стартовом столе ещё до старта самого испытания.

Первые секунды после взрыва. Источник изображения: NASASpaceFlight

Первые секунды после взрыва. Источник изображения: NASASpaceFlight

Как сообщила компания SpaceX в социальной сети X, взрыв произошёл вчера в 23:00 по местному времени (19 июня в 07:00 по московскому времени). Местный персонал был укрыт и не пострадал. До ближайших городков слишком далеко, чтобы это вызывало волнение. Пока идёт уборка последствий взрыва, компания просит местных не приближаться к площадке (момент взрыва на 01:56:00 на трансляции ниже).

В компании уточнили, что взрыв произошёл примерно через 30 минут после начала закачки топлива на корабль. Это снова возвращает нас к проблемам архитектуры топливной системы корабля. К этому времени статические огневые испытания ещё не начались. Вспышка распространилась из носовой части, где расположены топливные баки.

Взорвавшийся корабль — это прототип Ship 36, который должен был полететь до конца июня. К счастью, испытания проводились не на основной площадке для запусков, поэтому стартовая ферма с механизмами захвата («Мехазиллой») не пострадала. Также взорвался только сам корабль — ускоритель Syper Heavy в данных испытаниях не участвовал и поэтому не пострадал. Теперь для следующего полёта компании придётся готовить прототип Ship 37.

Проблемы с кораблём Starship некоторые аналитики стали называть системными. Все три корабля во время трёх последних испытаний были потеряны при схожих обстоятельствах — в кормовой части возникали утечки топлива, что вело к пожару на борту и последующему взрыву. Взрыв на стартовом столе острее подчёркивает возможные проблемы с архитектурой корабля. Как минимум, можно ожидать значительную задержку десятого по счёту тестового запуска.

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Теги: огневые испытания, аномалия, spacex, starship
огневые испытания, аномалия, spacex, starship
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