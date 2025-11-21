Сегодня 21 ноября 2025
Ускоритель SpaceX Super Heavy для нового Starship 3 взорвался во время испытаний

Во время проведённых сегодня предстартовых испытаний первая ступень ракеты SpaceX Starship нового поколения — Super Heavy — получила серьёзные повреждения. Компания пока не прокомментировала инцидент и не сообщила, что пошло не так при испытаниях обновлённого ускорителя.

Источник изображения: x.com/LabPadre

Источник изображения: x.com/LabPadre

Накануне ранее компания выкатила огромную ракету из ангара, ознаменовав начало испытаний, о чём доложила в соцсети X. Испытания начались в четверг, 20 ноября, на полигоне Massey в нескольких километрах от основного космодрома Starbase. В пятницу в 4:04 по местному времени (13:04 мск) в нижней части Super Heavy произошёл взрыв. На сделанных после инцидента снимках видны значительные повреждения ускорителя — в его нижней половине, где расположен большой бак с жидким кислородом. Официальных комментариев от SpaceX или её главы Илона Маска (Elon Musk) не последовало.

Потеря экземпляра Booster 18 может иметь большое значение для SpaceX. Компания располагает богатым арсеналом оборудования, но на эту ракету возлагались большие надежды — это первая версия Starship 3 со множеством конструктивных изменений и усовершенствований по сравнению с предыдущими вариантами. Эти изменения и усовершенствования были призваны повысить надёжность и производительность ракеты. На площадке Massey ускоритель должен был пройти испытания на заправку криогенным топливом, после чего ожидалось тестирование 33 модернизированных двигателей Raptor, но до этого так и не дошло.

Источник изображения: x.com/StarshipGazer

Источник изображения: x.com/StarshipGazer

Взрыв был менее мощным, чем произошедший в июне — тогда на полигоне произошли обширные разрушения, а ракета оказалась полностью уничтожена; на этот раз на ускоритель двигатели Raptor установлены не были. Но именно на этом этапе SpaceX стремилась ускорить разработку Starship и выйти на стабильный режим запусков уже в 2026 году. В следующем году эта модернизированная ракета должна была продемонстрировать посадку и повторное использование ускорителя, а также захват верхней ступени. Проект Starship входит в лунную программу NASA, и американскому космическому агентству вместе со SpaceX необходимо провести испытания по дозаправке корабля на орбите — они номинально были запланированы на вторую половину 2026 года.

Одним из важнейших достоинств SpaceX является отлаженный механизм быстрой диагностики неисправностей, устранений проблем и максимально оперативного возвращения к полётам. Инженеры компании, несомненно, уже анализируют данные и, возможно, причина аварии уже установлена. Едва ли инцидент обернётся трагедией, учитывая, что разработка ракеты ещё не завершена.

Источник:

