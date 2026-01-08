Мобильный интернет на территории значительной части Камчатского края не работает уже девятые сутки подряд — местные жители начали сообщать о перебоях ещё 31 декабря. Власти признали, что инициировали ограничения сотовой связи, и объяснили это мерами обеспечения безопасности из-за потенциальной угрозы атак беспилотников. Хотя регион находится в более чем 7000 километров от зоны боевых действий.

По словам губернатора региона Владимира Солодова, решение об ограничении работы мобильных сетей принято на федеральном уровне и распространяется на субъекты, где размещены объекты, имеющие стратегическое значение, в том числе инфраструктура Министерства обороны. «Мы должны быть готовы к любым вызовам — угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты касается не только западных рубежей страны», — отметил Солодов в своём Telegram-канале, добавив, что меры носят временный характер и будут отменены по мере изменения стратегической и тактической обстановки.

Отключения мобильного интернета затронули значительную часть Камчатский край: проблемы фиксируются в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и на отдельных территориях Елизовского округа. При этом официальных сообщений о конкретных угрозах беспилотников в регионе ранее не поступало. Более того, расстояние от Камчатки до зоны боевых действий превышает 7 тыс. км.

Власти края признают, что ограничения создают неудобства для жителей. Губернатор поручил проверить работоспособность всех бесплатных точек Wi-Fi и установить дополнительные зоны беспроводного доступа. Кроме того, с операторами связи планируется обсудить перерасчёт абонентской платы и возможные скидки за период, когда услуги предоставлялись не в полном объёме.

Ограничения мобильного интернета в 2025 году стали распространённой практикой во многих регионах России. Весной и летом отключения мобильного интернета вводились, в частности, в Орловской, Ярославской и Владимирской областях — власти объясняли их решениями силовых структур и необходимостью защиты критически важной инфраструктуры. К осени география ввода ограничений расширилась на другие регионы России, а к концу года, как видно, добралась до её восточных регионов.