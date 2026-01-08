Сегодня 08 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости российская наука и промышленность Жители Камчатки остаются без мобильного ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Жители Камчатки остаются без мобильного интернета с прошлого года — власти объяснили почему

Мобильный интернет на территории значительной части Камчатского края не работает уже девятые сутки подряд — местные жители начали сообщать о перебоях ещё 31 декабря. Власти признали, что инициировали ограничения сотовой связи, и объяснили это мерами обеспечения безопасности из-за потенциальной угрозы атак беспилотников. Хотя регион находится в более чем 7000 километров от зоны боевых действий.

Источник изображения: Telegram-канал правительства Камчатского края

Источник изображения: Telegram-канал правительства Камчатского края

По словам губернатора региона Владимира Солодова, решение об ограничении работы мобильных сетей принято на федеральном уровне и распространяется на субъекты, где размещены объекты, имеющие стратегическое значение, в том числе инфраструктура Министерства обороны. «Мы должны быть готовы к любым вызовам — угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты касается не только западных рубежей страны», — отметил Солодов в своём Telegram-канале, добавив, что меры носят временный характер и будут отменены по мере изменения стратегической и тактической обстановки.

Отключения мобильного интернета затронули значительную часть Камчатский край: проблемы фиксируются в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и на отдельных территориях Елизовского округа. При этом официальных сообщений о конкретных угрозах беспилотников в регионе ранее не поступало. Более того, расстояние от Камчатки до зоны боевых действий превышает 7 тыс. км.

Власти края признают, что ограничения создают неудобства для жителей. Губернатор поручил проверить работоспособность всех бесплатных точек Wi-Fi и установить дополнительные зоны беспроводного доступа. Кроме того, с операторами связи планируется обсудить перерасчёт абонентской платы и возможные скидки за период, когда услуги предоставлялись не в полном объёме.

Ограничения мобильного интернета в 2025 году стали распространённой практикой во многих регионах России. Весной и летом отключения мобильного интернета вводились, в частности, в Орловской, Ярославской и Владимирской областях — власти объясняли их решениями силовых структур и необходимостью защиты критически важной инфраструктуры. К осени география ввода ограничений расширилась на другие регионы России, а к концу года, как видно, добралась до её восточных регионов.

Источники:

Теги: мобильный интернет, россия, отключение, сбой
мобильный интернет, россия, отключение, сбой
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.