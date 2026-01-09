Сегодня 09 января 2026
Амбициозная научно-фэнтезийная ролевая игра Starfinder: Afterlight получила первый геймплей и готовится к выходу в раннем доступе Steam

Разработчики из барселонской студии Epictellers Entertainment на презентации New Game+ Showcase 2026 показали новый геймплейный ролик своей научно-фэнтезийной партийной ролевой игры Starfinder: Afterlight.

Источник изображений: Epictellers Entertainment

Источник изображений: Epictellers Entertainment

Напомним, события Starfinder: Afterlight развернутся во вселенной настольной игры Starfinder от компании Paizo (Pathfinder). Пользователям предстоит отправиться в «Миры Соглашения», чтобы предотвратить уничтожение галактики.

Представленный на New Game+ Showcase 2026 ролик длится четыре минуты и демонстрирует геймплей «преальфы» будущей публичной демоверсии игры: систему диалогов, озвучку ключевых персонажей и пошаговые сражения.

По словам сооснователя Epictellers Entertainment Рикарда Пиллосу (Ricard Pillosu), Starfinder: Afterlight находится в активной разработке и будет готова к выходу в ранний доступ Steam предстоящим летом.

Стартовая версия Starfinder: Afterlight будет включать первый акт (около 10 часов геймплея). Тем временем запланированная на февраль закрытая «бета» для особо щедрых вкладчиков предложит 45−60 минут игрового процесса в первом акте.

Благодаря успеху краудфандинговой кампании Starfinder: Afterlight получит полную озвучку, десять доступных родословных и восемь классов персонажей. Заявлено шесть уникальных компаньонов — от андроида-убийцы до загадочного пророка.

Полноценный релиз Starfinder: Afterlight ожидается в третьем квартале 2027 года на ПК. Обещают решения с серьёзными последствиями, объединяющий магию и технологии мир, звёздный актёрский состав и текстовый перевод на русский.

