iOS 26 забуксовала — на новую платформу перешли всего 15 % iPhone в мире

Данные аналитической платформы StatCounter указывают на то, что владельцы iPhone крайне неохотно переходят на iOS 26. Несмотря на то, что новая версия операционной системы была выпущена несколько месяцев назад, по состоянию на январь нынешнего года она была установлена только на 15-16 % активных iPhone в мире.

Источник изображения: macrumors.com

Источник изображения: macrumors.com

По подсчётам StatCounter, iOS 26.1 установлена на 10,6 % iPhone, iOS 26.2 — на 4,6 % устройств, а оригинальная iOS 26.0 — на 1,1 % смартфонов Apple. Для сравнения, более 60 % отслеживаемых StatCounter iPhone работают под управлением iOS 18, причём основная масса смартфонов использует iOS 18.7 и iOS 18.6.

Исторические сравнения подчёркивают, насколько нетипичен столь низкий уровень распространения новой версии iOS через несколько месяцев после её запуска. Данные StatCounter говорят о том, что в январе 2025 года примерно 63 % iPhone работали под управлением одной из версий iOS 18, которая вышла примерно за четыре месяца до этого. В январе 2024 года iOS 17 была установлена примерно на 54 % iPhone, а iOS 16 преодолела отметку в 60 % к январю 2023 года.

Основываясь на этих данных, можно сказать, что уровень распространения iOS 26 составляет менее четверти от показателей нескольких предыдущих версий ОС за один период времени с момента релиза. По всей видимости, это связано с тем, что iOS 26 приносит с собой масштабные изменения пользовательского интерфейса Liquid Glass, которые получили неоднозначные отзывы. Важно и то, что Apple продолжает поддерживать старые версии ОС, выпуская для них патчи безопасности, что позволяет пользователям не спешить с переходом на iOS 26.

Теги: ios 26, apple, операционная система
