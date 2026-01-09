«Выглядит настолько хорошо, что не верится»: разработчик заворожил игроков демонстрацией олдскульного стелс-экшена Project Shadowglass в духе Thief

Инди-разработчик Доминик Джон (Dominick John) под вывеской Starhelm Studios на шоу New Game+ Showcase 2026 устроил новую демонстрацию своего олдскульного нелинейного стелс-экшена от первого лица Project Shadowglass.

События Project Shadowglass развернутся в приморском королевстве, где разрыв между богатыми и бедными становится всё шире. Игрокам достанется роль бедного вора, которому поручают добыть скрытые по миру древние артефакты.

Днём пользователи будут планировать операцию, покупать инструменты, прокачивать мастерскую и добывать информацию, а ночью устраивать ограбления — прячась в тени, взламывая замки, оглушая стражников и так далее.

В представленном на New Game+ Showcase 2026 ролике Джон показал работу механики освещения/затенения персонажа, различия звуковых характеристик поверхностей, стрельбу из лука и систему трёхмерного звука.

Также в видео Project Shadowglass нашлось место демонстрации механик преодоления препятствий и подтягивания к уступу, динамической смены дня и ночи и физических взаимодействий (яблоко правдоподобно отреагирует на попадание стрелы).

Зрителей впечатлила детализация звуковой системы и необычная стилистика Project Shadowglass — ностальгическая пиксельная графика в полноценном 3D. «Выглядит настолько хорошо, что не верится», — удивляется shaneplante936.

Project Shadowglass не имеет сроков выхода, но в 2026 году получит демоверсию на ПК (Steam). Игра позиционируется как наследник классических симуляторов погружения (immersive sim) — Thief, Deus Ex и System Shock.