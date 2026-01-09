Сегодня 09 января 2026
Безжалостная RPG на выживание Nested Lands не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода в раннем доступе Steam

Разработчики из бразильской студии 1M Bits Horde в рамках презентации New Game+ Showcase 2026 объявили дату выхода в раннем доступе своей безжалостной средневековой ролевой игры на выживание Nested Lands.

Источник изображений: Nested Lands

Источник изображений: Nested Lands

Напомним, Nested Lands была представлена осенью 2023-го и с тех пор прошла через ряд публичных тестирований (с начала декабря идёт запись на испытание кооператива). Релиз ожидался в конце 2025 года, но разработка затянулась.

Как стало известно, ранний доступ Nested Lands стартует 23 января 2026 года эксклюзивно на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store). Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

События Nested Lands развернутся в изменённом до неузнаваемости опустошительной чумой королевстве Норовеллир. Игрокам предстоит собрать выживших и построить с нуля поселение, чтобы прославиться на весь мир.

Для выживания в суровых условиях придётся собирать ресурсы и инструменты, следить за показателями голода, холода и жажды, вербовать жителей, справляться с непредсказуемой погодой и набегами кровожадных бандитов.

Обещают необходимость сжигать тела поверженных врагов и NPC, чтобы не допустить распространения чумы, динамичную боевую систему (в том числе со скрытными атаками), случайные события и текстовый перевод на русский.

На старте раннего доступа Nested Lands предложит все основные механики, а впоследствии игру планируют расширять новым контентом (сюжет, персонажи, локации, существа, ресурсы). Релизная версия ожидается до конца 2026 года.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nested lands, 1m bits horde, ролевая игра, симулятор выживания
