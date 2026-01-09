Microsoft значительно упростила добавление гиперссылок в документы Word

Microsoft значительно ускорила и упростила добавление ссылок в текст внутри документов Word. Вместо того чтобы открывать пункт меню для вставки ссылки или использовать сочетание клавиш Ctrl + K, теперь можно просто вставить ссылку поверх текста, который необходимо превратить в гиперссылку.

Новая функция сокращает количество щелчков мышью, необходимых для выполнения таких повседневных задач, как создание ссылок на URL-адреса, и работает во всех версиях Word (веб-версия, Windows и Mac).

Функция доступна всем пользователям веб-версии Word и постепенно внедряется для пользователей Windows версии 2511 (Build 19530.20006) и позднее, а также Mac версии 16.104 (Build 25120915) и позднее.