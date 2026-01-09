Oppo создала несколько версий трёхстворчатого смартфона, но пока не собирается их продавать

Популярность мобильных устройств со складными экранами в новом году обещает выйти на новый уровень. Лидерами рынка в этом сегменте остаются Huawei и Samsung — только им удалось наладить массовое производство трёхстворчатых смартфонов. Но создала такие смартфоны и Oppo, однако с их выпуском решила подождать.

Одним из крупнейших событий в мире складной электроники обещает стать Apple iPhone Fold, который, по неподтверждённой информации, дебютирует в обозримом будущем; но настоящего признания пока заслуживают Huawei и Samsung. Huawei первой в мире выпустила неприлично дорогой трёхсекционный Mate XT; Samsung же потребовалось более года, чтобы наладить серийное производство аналогичного продукта — Galaxy Z TriFold. Другие производители Android-смартфонов пока заметно отстают в гонке трёхстворчатых гаджетов. Как оказалось, с таким устройством экспериментировал ещё один бренд, но было принято решение отказаться от массового производства.

С трёхсекционными смартфонами экспериментировала Oppo, признался менеджер по продукту компании Чжоу Ибао (Zhou Yibao) в обсуждении в китайской соцсети Weibo, — были изготовлены несколько прототипов, все они пока остаются в лаборатории, и от серийного выпуска руководство пока решило воздержаться. Причины решения не раскрываются, но радует, что известен хотя бы сам факт такой попытки со стороны Oppo. Сегмент складных устройств всё ещё молод, и даже Samsung, которая продаёт свои Galaxy Z TriFold по $2450, делает это себе в убыток. Поэтому нерешительность других компаний представляется оправданной.

Если общественность начнёт активнее интересоваться складными устройствами, это может послужить толчком к развитию этого сегмента рынка и сделать такие гаджеты экономически целесообразными. Производители начнут активнее выпускать складные смартфоны, конкуренция усилится, и рынок оздоровится.