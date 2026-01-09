В I квартале этого года SanDisk намеревается удвоить цену на высокоёмкие чипы памяти 3D NAND для корпоративных твердотельных накопителей, потому что в ближайшие кварталы ожидается высокий спрос на компоненты для хранения данных, гласит информация японской аналитической компании Nomura Securities.

Повышение цен на высокоёмкие чипы 3D NAND отзовётся и в потребительском сегменте — память для смартфонов и ПК традиционно следует за корпоративным сегментом, потому что все чипы производятся на одних и тех же заводах. «По изучении каналов поставок стало ясно, что несколько поставщиков памяти продолжили повышать цены, и особо интенсивный рост наблюдается в NAND корпоративного класса. По прогнозам, цена на используемую в корпоративных SSD NAND-память SanDisk может вырасти более чем на 100 % в квартальном исчислении в период по март», — говорится в записке для клиентов Nomura Securities.

Nomura Securities является одной из ведущих финансовых аналитических фирм с хорошими связями в технологической отрасли — планы поставщиков памяти поднять цены на корпоративные компоненты 3D NAND эксперты объясняют как дефицитом в краткосрочной перспективе, так и ростом спроса из-за технологий искусственного интеллекта — в среднесрочной. Одним из факторов роста в Nomura назвали платформу кеширования ИИ-контекста Nvidia Inference Context Memory Storage Platform (ICMSP) с SSD на 512 Гбайт — её реализация VR NVL144 включает 18 модулей или 9,216 Тбайт памяти. Если Nvidia будет поставлять 50 тыс. стоек VR NVL144, это обернётся спросом на 0,439 Эбайт 3D NAND — без учёта продукции партнёров, которая создаст дополнительный спрос.

Таким образом, даже если платформа Nvidia ICMSP обернётся спросом примерно на 1 Эбайт 3D NAND в год за ближайшие два года, едва ли это веская причина единовременно удваивать цены на чипы — вся отрасль производит более 800 Эбайт NAND в год. Но спрос на системы ИИ и компоненты для хранения данных стремительно растёт, и когда он начинает превышать предложение, цены подскакивают, что сегодня и наблюдается.