«Sea of Thieves, но в пустыне»: трейлер ...
Новости Software
«Sea of Thieves, но в пустыне»: трейлер эвакуационного шутера Sand: Raiders of Sophie понравился игрокам

Разработчики из студий Hologryph и TowerHaus при поддержке издательства tinyBuild представили геймплейный трейлер Sand: Raiders of Sophie — PvPvE-шутера с эвакуацией в открытом мире. Показ видеоролика состоялся в рамках презентации New Game+ Showcase 2026.

Источник изображений: tinyBuild

Источник изображений: tinyBuild

Игра предложит построить гигантскую шагающую машину, которая будет под управлением пользователя медленно бродить по постапокалиптическим песчаным дюнам павшей планеты. Ключевая геймплейная механика любого эвакуационного шутера, сбор и переработка предметов, здесь тоже есть.

При встрече с другим пользователем на просторах процедурно сгенерированного мира всегда будет возможность лишиться всей добычи, поэтому к процессу настройки трамлера (так здесь называется огромный шагающий робот) следует подходить со всей серьёзностью.

«Объединяйтесь с друзьями или отправляйтесь в мир в одиночку и сражайтесь лицом к лицу с другими игроками и бывшими обитателями этой некогда процветающей планеты, используя разнообразное оружие в яростных боях от первого лица, или же вооружите и укрепите свой бронетранспортер и участвуйте в масштабных сражениях на дюнах», — раскрывают геймплейные детали шутера его авторы.

Пользователям YouTube концепция грядущего проекта от Hologryph и TowerHaus понравилась. «Sea of Thieves, но в пустыне», — подметил автор комментария ArgerasCZ.

Sand: Raiders of Sophie должен выйти в марте 2026-го на PC (Steam) и PS5. Версии для консолей Xbox Series X и S поступят в продажу чуть позднее.

Источник:

Теги: эвакуация, шутер, hologryph, tinybuild, sand: raiders of sophie
