В России до конца 2026 года продлён упрощённый порядок ввоза электроники

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощённого порядка ввоза смартфонов, планшетов и ноутбуков в Россию до конца 2026 года, пишет РБК со ссылкой на документ правительства.

Ранее упрощенные правила ввоза техники действовали до 2025 года. Но из-за западных санкций против России процедуру решили продлить ещё на год. В пресс-службе правительства уточнили, что данное решение позволит избежать дефицита электроники на внутреннем рынке.

Упрощенный порядок связан с нотификацией — специальным документом, необходимым для ввоза электроники с криптографическими функциями или шифрованием (смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации). Для получения разрешения изготовителю техники необходимо обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Также нотификацию могут оформить отраслевые ассоциации.

Производителей также освободили от предоставления сотрудникам таможни специального разрешения на устройства, которые используют для производства техники в России.