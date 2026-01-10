Qualcomm ведёт переговоры с Samsung о контрактном производстве 2-нм чипов

По информации газеты Korea Economic Daily, ссылающейся на генерального директора Qualcomm Кристиано Амона (Cristiano Amon), американская компания ведёт переговоры с Samsung Electronics о контрактном производстве двухнанометровых чипов.

По данным газеты, Qualcomm ведёт переговоры с Samsung Electronics, а также несколькими другими компаниями-производителями полупроводников, о контрактном производстве их чипов с использованием новейшего двухнанометрового процесса. Отмечается, что разработка новых чипов уже завершена и и они готовы для коммерциализации в ближайшем будущем.

Как сообщает издание Reuters, в Qualcomm не предоставили комментариев в ответ на запрос. Samsung Electronics заявила, что не комментирует информацию о конкретных клиентах.

Один из директоров и руководителей подразделения по производству чипов Samsung Electronics, Чон Ён-хён (Jun Young-hyun), заявил на прошлой неделе, что недавние соглашения о поставках с крупными клиентами подготовили её убыточный бизнес по производству микросхем «к большому рывку вперёд». В июле прошлого года Samsung Electronics заключила сделку с Tesla на сумму $16,5 млрд.