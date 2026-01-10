Сегодня 10 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Qualcomm ведёт переговоры с Samsung о ко...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Qualcomm ведёт переговоры с Samsung о контрактном производстве 2-нм чипов

По информации газеты Korea Economic Daily, ссылающейся на генерального директора Qualcomm Кристиано Амона (Cristiano Amon), американская компания ведёт переговоры с Samsung Electronics о контрактном производстве двухнанометровых чипов.

Источник изображения: Qualcomm

Источник изображения: Qualcomm

По данным газеты, Qualcomm ведёт переговоры с Samsung Electronics, а также несколькими другими компаниями-производителями полупроводников, о контрактном производстве их чипов с использованием новейшего двухнанометрового процесса. Отмечается, что разработка новых чипов уже завершена и и они готовы для коммерциализации в ближайшем будущем.

Как сообщает издание Reuters, в Qualcomm не предоставили комментариев в ответ на запрос. Samsung Electronics заявила, что не комментирует информацию о конкретных клиентах.

Один из директоров и руководителей подразделения по производству чипов Samsung Electronics, Чон Ён-хён (Jun Young-hyun), заявил на прошлой неделе, что недавние соглашения о поставках с крупными клиентами подготовили её убыточный бизнес по производству микросхем «к большому рывку вперёд». В июле прошлого года Samsung Electronics заключила сделку с Tesla на сумму $16,5 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — процессоры для среднебюджетных ПК с ИИ и низким энергопотреблением
Qualcomm представила процессоры Snapdragon 6s 4G Gen 2 и Snapdragon 4 Gen 4 для доступных смартфонов
Qualcomm представила заторможенный Snapdragon 8 Elite Gen 5 — субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5
TSMC нарастила квартальную выручку на 20 % и превзошла прогнозы
Samsung и Intel нашли способ повысить автономность ноутбуков с OLED-дисплеями
AMD продаёт старьё, а Intel неправильно сравнивает производительность — чипмейкеры обменялись любезностями на CES 2026
Теги: qualcomm, samsung electronics, производство микросхем
qualcomm, samsung electronics, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.