Новая ИИ-модель DeepSeek V4 выйдет в феврале, и она должна понравиться вайб-кодерам

Китайский стартап DeepSeek, занимающийся разработкой искусственного интеллекта и в прошлом году потрясший Кремниевую долину и Уолл-стрит, готовится к запуску своей модели следующего поколения в ближайшие недели, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на отчёт издания The Information.

Ожидается, что новая модель, получившая название V4, будет обладать расширенными возможностями программирования, которые, согласно внутренним тестам, позволят ей превзойти лидеров отрасли, включая серию GPT от OpenAI и Claude от Anthropic. По словам двух источников, непосредственно знакомых с ситуацией и цитируемых The Information, DeepSeek планирует выпустить модель примерно в середине февраля, в период празднования китайского Нового года, хотя сроки пока окончательно не определены.

Время предполагаемого запуска соответствует стратегии, которая ранее принесла пекинскому стартапу огромный культурный и рыночный эффект. В прошлом году DeepSeek выпустила свою флагманскую модель R1 20 января, всего за неделю до недельных китайских новогодних праздников. Этот шаг обеспечил модели доминирование в глобальном технологическом дискурсе в период пикового внимания.

DeepSeek, поддерживаемая хедж-фондом High-Flyer Quant, стала глобальным феноменом после выпуска R1. «Рассуждающая» модель, разработанная для «обдумывания» сложных запросов перед ответом, произвела фурор в секторе ИИ не только своей производительностью, но и эффективностью. На рынке, где американские гиганты тратят миллиарды на вычислительные ресурсы, способность DeepSeek достигать сопоставимых результатов за гораздо меньшую стоимость привела к резкой переоценке стоимости ИИ и зависимости от аппаратного обеспечения на западных рынках.

Хотя модель DeepSeek V3.2, выпущенная в декабре, превзошла GPT-5 от OpenAI и Gemini 3.0 Pro от Google по некоторым показателям, компания ещё не выпустила нового поколения своей основной архитектуры. Модель V4 призвана заполнить этот пробел.

Особый акцент в новой модели сделан на программировании. Умение программировать является основным критерием эффективности ИИ в корпоративной среде, и версия V4 может ещё больше укрепить позиции DeepSeek как недорогой и высокопроизводительной альтернативы американским моделям с закрытым исходным кодом.

Для инвесторов предстоящий релиз DeepSeek V4 добавляет новый уровень волатильности в «гонку вооружений в области ИИ». Когда в прошлом году дебютировала DeepSeek R1, это вызвало временное падение акций американских производителей микросхем и лидеров в области ИИ, поскольку рынки столкнулись с реальностью сценария, когда китайский игрок достиг паритета, имея значительно меньше ресурсов, чем конкуренты.