Новая ИИ-модель DeepSeek V4 выйдет в феврале, и она должна понравиться вайб-кодерам

Китайский стартап DeepSeek, занимающийся разработкой искусственного интеллекта и в прошлом году потрясший Кремниевую долину и Уолл-стрит, готовится к запуску своей модели следующего поколения в ближайшие недели, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на отчёт издания The Information.

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com



Ожидается, что новая модель, получившая название V4, будет обладать расширенными возможностями программирования, которые, согласно внутренним тестам, позволят ей превзойти лидеров отрасли, включая серию GPT от OpenAI и Claude от Anthropic. По словам двух источников, непосредственно знакомых с ситуацией и цитируемых The Information, DeepSeek планирует выпустить модель примерно в середине февраля, в период празднования китайского Нового года, хотя сроки пока окончательно не определены.

Время предполагаемого запуска соответствует стратегии, которая ранее принесла пекинскому стартапу огромный культурный и рыночный эффект. В прошлом году DeepSeek выпустила свою флагманскую модель R1 20 января, всего за неделю до недельных китайских новогодних праздников. Этот шаг обеспечил модели доминирование в глобальном технологическом дискурсе в период пикового внимания.

DeepSeek, поддерживаемая хедж-фондом High-Flyer Quant, стала глобальным феноменом после выпуска R1. «Рассуждающая» модель, разработанная для «обдумывания» сложных запросов перед ответом, произвела фурор в секторе ИИ не только своей производительностью, но и эффективностью. На рынке, где американские гиганты тратят миллиарды на вычислительные ресурсы, способность DeepSeek достигать сопоставимых результатов за гораздо меньшую стоимость привела к резкой переоценке стоимости ИИ и зависимости от аппаратного обеспечения на западных рынках.

Хотя модель DeepSeek V3.2, выпущенная в декабре, превзошла GPT-5 от OpenAI и Gemini 3.0 Pro от Google по некоторым показателям, компания ещё не выпустила нового поколения своей основной архитектуры. Модель V4 призвана заполнить этот пробел.

Особый акцент в новой модели сделан на программировании. Умение программировать является основным критерием эффективности ИИ в корпоративной среде, и версия V4 может ещё больше укрепить позиции DeepSeek как недорогой и высокопроизводительной альтернативы американским моделям с закрытым исходным кодом.

Для инвесторов предстоящий релиз DeepSeek V4 добавляет новый уровень волатильности в «гонку вооружений в области ИИ». Когда в прошлом году дебютировала DeepSeek R1, это вызвало временное падение акций американских производителей микросхем и лидеров в области ИИ, поскольку рынки столкнулись с реальностью сценария, когда китайский игрок достиг паритета, имея значительно меньше ресурсов, чем конкуренты.

deepseek, искусственный интеллект, ии-модель
