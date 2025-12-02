Сегодня 02 декабря 2025
DeepSeek ответил на GPT-5 и Gemini 3 Pro — представлены мощные ИИ-модели DeepSeek-V3.2

Китайский стартап DeepSeek выпустил две новые открытые модели с мощными возможностями для рассуждений — DeepSeek-V3.2 и усиленную DeepSeek-V3.2-Speciale. Таким образом компания подтвердила, что Китай играет на равных с американскими лидерами в лице OpenAI и Google.

Источник изображения: DeepSeek

Источник изображения: DeepSeek

По тестам разработчиков, модели достигают уровня GPT-5 и Gemini 3 Pro в программировании и математике. Так, DeepSeek-V3.2-Speciale взяла «золото» на Международной математической олимпиаде, Китайской математической олимпиаде, Международной студенческой олимпиаде по программированию и Международной олимпиаде по информатике.

На Американском отборочном экзамене по математике DeepSeek-V3.2-Speciale показала результат в 96,0 %, тогда как GPT-5 High набрала 94,6 %, а Gemini 3 Pro — 95,0 %. В свою очередь в тесте SWE Verified, измеряющем способности ИИ к программированию, китайская новинка набрала 73,1 % (результат GPT-5 High — 74,9 %; Gemini 3 Pro — 76,2 %).

Источник изображения: DeepSeek

Источник изображения: DeepSeek

DeepSeek утверждает, что модели серии V3.2 — это её первые нейросети, созданные для ИИ-агентов. Компания заявляет, что DeepSeek V3.2 обеспечивает производительность уровня GPT 5 при выполнении общих задач. Китайский стартап также утверждает, что DeepSeek-V3.2-Speciale обладает способностями к рассуждению, сопоставимыми с новейшей моделью Gemini 3 Pro от Google, особенно в сложных сценариях решения проблем.

DeepSeek добился прорыва за счёт двух приёмов: масштабного дообучения модели с подкреплением на специально сгенерированных сложных задачах, а также DeepSeek Sparse Attention (DSA) — подходу, когда модель не перебирает все токены, а выделяет для работы только самые важные.

DeepSeek-V3.2 уже доступна в приложении, на веб-сайте и в API-сервисах компании. К продвинутой V3.2-Speciale сейчас можно обращаться только через API, она предлагает максимальную мощность рассуждений для сложных задач.

Китайские модели от DeepSeek или Alibaba теснят решения ведущих американских разработчиков. Согласно исследованию MIT и Hugging Face, доля скачиваний новых открытых моделей по состоянию на август выросла до 17 % у китайских разработчиков против 15,8 % у американских.

Успех китайских игроков опирается на быстрый цикл обновления и фокус на открытых и эффективных моделях, которые работают на менее мощном оборудовании. Новые модели DeepSeek вышли спустя два месяца после экспериментальной V3.2-Exp и способны вновь усилить позиции Китая в ИИ-гонке.

Источник:

deepseek, ии, нейросеть, gpt-5, gemini 3
