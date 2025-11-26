Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ

Китай обогнал США на мировом рынке открытых моделей искусственного интеллекта, получив решающее преимущество в использовании этой технологии. Открытые модели, которые можно бесплатно загружать, изменять и интегрировать, упрощают создание и совершенствование продуктов. Стремление Китая к выпуску открытых моделей резко контрастирует с закрытым подходом большинства крупнейших американских технологических компаний.

Исследование, проведённое Массачусетским технологическим институтом (MIT) и стартапом Hugging Face, работающим с открытым исходным кодом в сфере ИИ, показало, что за последний год общая доля загрузок новых китайских открытых моделей выросла до 17 %. Этот показатель превышает 15,8 % доли загрузок моделей, созданных американскими разработчиками, такими как Google, Meta✴ и OpenAI, — впервые китайские компании обошли своих американских коллег.

По данным MIT и Hugging Face, подавляющее большинство загрузок китайских моделей приходится на DeepSeek и Qwen от Alibaba. Ранее модель рассуждений DeepSeek R1 поразила сообщество, продемонстрировав высокие результаты при существенно более низких затратах на обучение. Этот релиз вызвал вопросы о том, смогут ли более обеспеченные ресурсами американские лаборатории ИИ защитить своё конкурентное преимущество. Он также породил сомнения в целесообразности гигантских инвестиций в инфраструктуру центров обработки данных, необходимых для работы мощных моделей.

«В Китае открытый исходный код стал более распространённым трендом, чем в США, — отметила старший аналитик Mercator Institute for China Studies Венди Чан (Wendy Chang). — Американские компании решили не играть в эту игру. Они зарабатывают на этих высоких оценках. Они не хотят раскрывать свои секреты».

Администрация США, стремясь не проиграть гонку ИИ, пытается убедить американские компании инвестировать в модели с открытым исходным кодом, основанные на «американских ценностях». Но OpenAI, Google и Anthropic предпочли сохранить полный контроль над своими самыми передовыми технологиями, получая от них прибыль через клиентские подписки или корпоративные соглашения. В отличие от них, китайские компании, отрезанные в результате санкций США от передовых ИИ-чипов, получили стимул предложить открытый доступ к своим моделям.

По словам исследователя MIT Шейна Лонгпре (Shayne Longpre), китайские компании, такие как DeepSeek и Alibaba Cloud, внедрили способ публикации моделей, «меняющий парадигму». Он подчеркнул, что китайские компании выпускают свои модели почти еженедельно, предлагая пользователям множество различных вариаций, из которых они могут выбирать, вместо того, чтобы выпускать серию моделей каждые шесть месяцев или год, как американские лаборатории.

Другие эксперты отметили, что ограничения вычислительной мощности Китая из-за экспортного контроля США только подстегнули активность китайских исследователей. Они были вынуждены креативно подходить к разработке моделей, используя такие методы, как дистилляция, для создания более компактных, но мощных моделей. Также китайские ИИ-лаборатории активно занимаются разработкой моделей для генерации видео.

Популярность китайских открытых моделей уже влияет на информацию, которую получают пользователи. Исследователи показали, что китайские модели явно пропитаны идеологией Коммунистической партии Китая и, как правило, отказываются предоставлять информацию по спорным политическим темам.

Американские лаборатории гораздо больше сосредоточены на разработке современных передовых моделей, а OpenAI и Google DeepMind стремятся создать сильный искусственный интеллект (AGI), который должен превзойти человеческие возможности. В США гораздо меньше крупных независимых игроков в области разработки ПО с открытым исходным кодом, чем в Китае. Одним из этих немногих игроков выступил базирующийся в Сиэтле «Институт ИИ Аллена», который в ноябре запустил модель Olmo 3 с полностью открытым исходным кодом.

По мнению экспертов, США должны быть обеспокоены тем, что Китай добивается больших успехов в области открытых моделей.