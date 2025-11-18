Сегодня 18 ноября 2025
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT

Китайская компания Alibaba выпустила крупное обновление для своего чат-бота на базе искусственного интеллекта Qwen, тем самым обозначив своё агрессивное продвижение на рынок потребительского ИИ. Обновлённый ИИ-бот на основе передовой языковой модели компании доступен на домашнем рынке через бесплатное мобильное приложение и веб-сервис. Международная версия Qwen будет запущена позднее.

Источник изображения: alibabagroup.com

Источник изображения: alibabagroup.com

«На основе одной команды он может сгенерировать полноценный исследовательский отчёт или автоматически создать качественную многостраничную презентацию в PowerPoint за секунды», — говорится в сообщении Alibaba. В компании добавили, что приложение Qwen перешло на стадию публичного бета-тестирования и позиционируется как «лучший персональный ИИ-помощник на базе самой мощной модели».

Запуск потребительского ИИ-бота для Alibaba является своеобразным стратегическим разворотом, поскольку прежде компания не вкладывала значительных ресурсов в создание аналога ChatGPT. До этого она в основном сосредотачивала внимание на корпоративных клиентах, предоставляя им услуги в рамках своей облачной платформы. Запуск потребительского ИИ-бота Alibaba также происходит на фоне ожесточённой ценовой войны на рынке ИИ Китая. Начало этому противостоянию положила DeepSeek, сделавшая приоритетом недорогие вычисления для ИИ, тем самым вынудив конкурентов пойти аналогичным путём.

Ранее Alibaba уже выпустила на рынок Китая несколько ИИ-продуктов, включая приложение Tongyi, которое впоследствии превратилось в Qwen, а также функции ИИ-помощника, интегрированные в фирменный браузер Quark. Несмотря на это, запуск приложения Qwen является первым случаем, когда Alibaba попыталась всерьёз выйти на потребительский рынок ИИ.

Alibaba была в числе первых китайских компаний в сфере ИИ, выпустив интеллектуального помощника для широкой аудитории ещё в конце 2023 года. Однако Tongyi так и не удалось добиться успеха. По данным сервиса Aicpb.com, в сентябре этого года у приложения было 6,96 млн ежемесячных пользователей. В это же время месячная аудитория лидера рынка в лице Doubao от ByteDance составила 150 млн человек, DeepSeek использовали 73,4 млн человек, а ИИ-бота Tencent — 64,2 млн человек.

Источник:

Теги: qwen, alibaba, искусственный интеллект
