Новая ИИ-модель DeepSeek cделает работу с длинным контекстом вдвое дешевле и быстрее

Инженеры DeepSeek представили новую экспериментальную модель V3.2-exp, которая обеспечивает вдвое меньшую стоимость инференса и значительное ускорение для сценариев с длинным контекстом.

«В качестве промежуточного шага к архитектуре следующего поколения, V3.2-Exp дополняет V3.1-Terminus, внедряя DeepSeek Sparse Attention — механизм разреженного внимания, предназначенный для исследования и валидации оптимизаций эффективности обучения и вывода в сценариях с длинным контекстом», — сообщила компания в публикации на платформе Hugging Face, отметив в сообщении в соцсети X, что цены на API снижены более чем на 50 %.

С помощью механизма DeepSeek Sparse Attention (DSA), который работает как интеллектуальный фильтр, модель выбирает наиболее важные фрагменты контекста, из которых с использованием системы точного выбора токенов выбирает определённые токены для загрузки в ограниченное окно внимания модуля.

Метод сочетает крупнозернистое сжатие токенов с мелкозернистым отбором, гарантируя, что модель не теряет более широкий контекст. DeepSeek утверждает, что новый механизм отличается от представленной раннее в этом году технологии Native Sparse Attention и может быть модифицирован для предобученных моделей.

В бенчмарках V3.2-Exp не уступает предыдущей версии ИИ-модели. В тестах на рассуждение, кодирование и использование инструментов различия были незначительными — часто в пределах одного-двух пунктов, — в то время как рост эффективности был значительным, пишет techstartups.com. Модель работала в 2–3 раза быстрее при инференсе с длинным контекстом, сократила потребление памяти на 30–40 % и вдвое повысила эффективность обучения. Для разработчиков это означает более быструю реакцию, снижение затрат на инфраструктуру и более плавный путь к развёртыванию.

Для операций с длинным контекстом преимущества системы весьма существенны, отметил ресурс TechCrunch. Для более надёжной оценки модели потребуется дальнейшее тестирование, но, поскольку она имеет открытый вес и свободно доступна на площадке Hugging Face, пользователи сами могут оценить с помощью тестов, насколько эффективна новая разработка DeepSeek.