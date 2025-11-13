При существующем разрыве между расходами и выручкой OpenAI у компании возникают серьёзные проблемы с окупаемостью

Удивительно, но крупные корпорации типа SoftBank, Microsoft и Nvidia с лёгкостью готовы верить OpenAI на слово в обещаниях светлого будущего без существенных финансовых гарантий, вливая десятки и сотни миллиардов долларов в этот амбициозный стартап. По некоторым данным, разрыв между расходами и выручкой OpenAI настолько велик, что на окупаемость рассчитывать сложно даже на горизонте последующих десяти лет.

Руководство самой OpenAI не раз заявляло, что сроки выхода на окупаемость его не особо беспокоят, поскольку оно исходит из убеждения в необходимости вкладывать средства в развитие искусственного интеллекта ради последующей неминуемой материальной выгоды без привязки к конкретным датам. Издание Financial Times связалось с техноблогером Эдом Зитроном (Ed Zitron), который предоставил ему приблизительные данные о соотношении расходов и доходов OpenAI, говорящие о существенном разрыве между этими величинами.

За последние семь кварталов, как следует из предоставленных данных, OpenAI потратила более $12,4 млрд на оплату услуг Microsoft по предоставлению доступа к облачным мощностям Azure только для реализации операций, связанных с так называемым инференсом — процессом обращения пользователей к большим языковым моделям со своими запросами. Минимальная выручка OpenAI за этот период составила $6,8 млрд, причём около 20 % этой суммы она должна была отдать Microsoft согласно имеющимся между компаниями договорённостям. Последние, как утверждает FT, носят запутанный характер, не позволяя в полной мере рассчитать точные суммы, передаваемые партнёрами друг другу, поэтому расчёты в любом случае будут носить приблизительный характер. Кроме того, расходы на инференс являются лишь малой частью совокупных затрат OpenAI, поэтому фактический разрыв между доходами и расходами будет существенно больше.

Составленные FT по данным Зитрона графики показывают, что без учёта доли выручки, отдаваемой Microsoft, выручка OpenAI позволит покрывать расходы на инференс лишь к 2033 году, а с учётом прочих расходов и отчислений точка окупаемости может отодвинуться в будущее ещё сильнее. OpenAI для исправления ситуации должна либо резко сократить расходы, на что она явно не готова в перспективе ближайших нескольких лет, либо поднять плату за доступ к своим сервисам в несколько раз. Представители OpenAI и Microsoft достоверность приведённых Зитроном данных опровергать или подтверждать не стали, либо вообще отказались комментировать исходную публикацию, поэтому полученные выводы следует считать весьма приблизительными.