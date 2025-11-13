Сегодня 13 ноября 2025
При существующем разрыве между расходами и выручкой OpenAI у компании возникают серьёзные проблемы с окупаемостью

Удивительно, но крупные корпорации типа SoftBank, Microsoft и Nvidia с лёгкостью готовы верить OpenAI на слово в обещаниях светлого будущего без существенных финансовых гарантий, вливая десятки и сотни миллиардов долларов в этот амбициозный стартап. По некоторым данным, разрыв между расходами и выручкой OpenAI настолько велик, что на окупаемость рассчитывать сложно даже на горизонте последующих десяти лет.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Руководство самой OpenAI не раз заявляло, что сроки выхода на окупаемость его не особо беспокоят, поскольку оно исходит из убеждения в необходимости вкладывать средства в развитие искусственного интеллекта ради последующей неминуемой материальной выгоды без привязки к конкретным датам. Издание Financial Times связалось с техноблогером Эдом Зитроном (Ed Zitron), который предоставил ему приблизительные данные о соотношении расходов и доходов OpenAI, говорящие о существенном разрыве между этими величинами.

За последние семь кварталов, как следует из предоставленных данных, OpenAI потратила более $12,4 млрд на оплату услуг Microsoft по предоставлению доступа к облачным мощностям Azure только для реализации операций, связанных с так называемым инференсом — процессом обращения пользователей к большим языковым моделям со своими запросами. Минимальная выручка OpenAI за этот период составила $6,8 млрд, причём около 20 % этой суммы она должна была отдать Microsoft согласно имеющимся между компаниями договорённостям. Последние, как утверждает FT, носят запутанный характер, не позволяя в полной мере рассчитать точные суммы, передаваемые партнёрами друг другу, поэтому расчёты в любом случае будут носить приблизительный характер. Кроме того, расходы на инференс являются лишь малой частью совокупных затрат OpenAI, поэтому фактический разрыв между доходами и расходами будет существенно больше.

Источник изображения: Financial Times

Источник изображения: Financial Times

Составленные FT по данным Зитрона графики показывают, что без учёта доли выручки, отдаваемой Microsoft, выручка OpenAI позволит покрывать расходы на инференс лишь к 2033 году, а с учётом прочих расходов и отчислений точка окупаемости может отодвинуться в будущее ещё сильнее. OpenAI для исправления ситуации должна либо резко сократить расходы, на что она явно не готова в перспективе ближайших нескольких лет, либо поднять плату за доступ к своим сервисам в несколько раз. Представители OpenAI и Microsoft достоверность приведённых Зитроном данных опровергать или подтверждать не стали, либо вообще отказались комментировать исходную публикацию, поэтому полученные выводы следует считать весьма приблизительными.

Источник:

Теги: openai, microsoft, microsoft azure, ии, финансы
