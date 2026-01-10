Сегодня 10 января 2026
Ракета для исторического облёта Луны людьми подготовлена для выкатки на стартовую площадку

В NASA сообщили, что новая лунная ракета SLS для исторической миссии Artemis 2 подошла к финальному этапу подготовки к запуску. Уже на следующей неделе ракета должна оказаться на стартовом столе комплекса 39B во Флориде. Формально окно для запуска ракеты откроется 6 февраля. Если все проверки пройдут без сбоев, не исключено, что первый за более чем 50 лет полёт человека к Луне состоится менее чем через месяц.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Сообщение о планах агентства доставить собранную ракету из цеха на стартовый стол было опубликовано ещё 2 января. Тогда NASA пообещало, что выкатка состоится менее чем через две недели. Праздники пролетели незаметно, и обещанный срок истекает в следующую пятницу. Доставка ракеты на стартовый стол будет означать фактическое начало активной стадии подготовки к запуску. Дальше, что бы ни произошло, — только новый полёт человека к Луне.

Предыдущий беспилотный полёт ракеты SLS по облёту Луны в ходе миссии Artemis 1 состоялся в ноябре 2022 года. Его генеральная репетиция должна была состояться в феврале 2022, но всё пошло не по плану, что затянуло проверку и подготовку систем ракеты и космодрома на много месяцев. В NASA учли все выявленные недоработки и надеются совершить второй запуск ракеты с меньшим количеством возможных проблем.

Целью миссии Artemis 2 является проверка корабля Orion в пилотируемом режиме. Корабль облетит Луну по высокой орбите, не задерживаясь у спутника. В этот исторический полёт отправятся астронавты NASA — командир Рид Уайзман (Reid Wiseman), пилот Виктор Гловер (Victor Glover) и специалист Кристина Кох (Christina Koch), а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен (Jeremy Hansen).

Источник:

Теги: artemis 2, запуск ракеты, nasa, луна
